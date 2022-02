अमिताभ बच्चन को बॉम्बे HC से बड़ी राहत, BMC के सामने पक्ष रखने का दिया समय

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और उनके परिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay HC) से थोड़ी राहत मिल गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है. इसके साथ हाईकोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि फिलहाल वह अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लें.

बच्चन परिवार को हाईकोर्ट ने दिया समय

एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay HC) ने इसके लिए बच्चन परिवार को दो हफ्ते के अंदर बीएमसी को एक अभ्यावेदन (Representation) दाखिल करने के लिए कहा है और बीएमसी को छह सप्ताह में प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए का आदेश दिया है.

Bombay HC has directed BMC not to take any coercive action on their notice to acquire a portion of Amitabh Bachchan’s property in Juhu for a nearby road widening; has asked Bachchans to file a representation to BMC in 2 weeks & asked BMC to consider the representation in 6 weeks

— ANI (@ANI) February 24, 2022