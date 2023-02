Unforgettable Sridevi: पत्नी श्रीदेवी की याद में भावुक हुए बोनी कपूर, कहा-'ये लम्हे बरसों याद करेंगे', शेयर की आखिरी फोटो

मुंबई. बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन श्रीदेवी (Sridevi) की आज 5वीं डेथ एनिवर्सरी है. आज ही के​ दिन 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी ने अलविदा कह दिया था. श्रीदेवी का फिल्मी दुनिया में अलग मुकाम रहा है और उनकी कमी को कभी भरा नहीं जा सकता. खासतौर पर उनके हसबैंड बोनी कपूर (Boney Kapoor) के लिए उनका जाना आज भी उन्हें विचलित कर देता है. श्रीदेवी की डेथ एनिवर्सरी पर बोनी ने एक वीडियो री ट्वीट किया है, जिसमें श्रीदेवी की यादें संजोयी गई हैं.

बोनी कपूर और श्रीदेवी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे. बोनी और श्रीदेवी की शादी साल 1996 में हुई थी. बोनी की दुनिया श्रीदेवी के इर्द गिर्द ही घुमती थी. वे श्री के लिए सबकुछ करने के लिए तैयार रहते थे. ऐसे में जब श्रीदेवी अचानक उन्हें छोड़कर गईं तो वे बेहद व्यथित हो गए थे.

शानदार प्रतिभा की धनी

श्रीदेवी की पांचवी पुण्यतिथि पर बोनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो री शेयर किया है. इस वीडियो में श्रीदेवी की बेहद खास फोटोज नजर आ रही हैं. साथ ही बैकग्राउंड में ‘ये लम्हे बरसों याद रहेंगे…’ गाना सुनाई दे रहा है. यह वीडियो धीरज कुमार ने शेयर किया था. इसके साथ कैप्शन में लिखा है, ‘रिमेम्बरिंग दि मेगास्टार, शानदार प्रतिभा की प्रतीक, ब्यूटी, डिगनिटी एंड ग्रेस’

Remembering the megastar, the epitome of performance, beauty, dignity and grace Sridevi Kapoor on her 5th death anniversary. #GoneTooSoon #Sridevi #SrideviKapoor #deathanniversary @SrideviBKapoor @BoneyKapoor pic.twitter.com/PFBzJgTFmN

— Dhiraj Kumar (@AuthorDhiraj) February 24, 2023