Box office पर दूसरे दिन भी दिखा 'तान्हाजी' का तेज, 'छपाक' को पछाड़ कमाए इतने करोड़

View this post on Instagram



Ghamand kar, yuddh kar, yuddh kar, bhayankar! Witness the grandeur of an epic chapter from the past in 3D today! Book your #TanhajiTheUnsungWarrior tickets now: Link in bio! @ajaydevgn @kajol #SaifAliKhan @omraut @bhushankumar @sharadkelkar #AjayDevgnFFilms @tseries.official @tseriesfilms @bookmyshowin @paytm @paytmtickets