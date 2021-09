अनन्या पांडे-विजय देवरकोंडा की फिल्म 'लाइगर' में बॉक्सिंग लेजेंड की एंट्री, स्टार्स ने किया जोरदार स्वागत

मुंबई: तेलुगू सुपरस्टार और नॉर्थ इंडिया में ‘अर्जुन रेड्डी’ के नाम से मशहूर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अनन्या पांडे (Ananya Pandey) के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं. हाल ही में दोनों की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘लाइगर (Liger)’ का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया. अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. फिल्म ‘लाइगर (Liger)’ में एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टार माइक टॉयसन (Mike Tyson) की एंट्री होने वाली है.

बॉक्सिंग स्टार माइक टॉयसन (Mike Tyson) की फिल्म ‘लाइगर (Liger)’ में एंट्री की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस मूवी की स्टार कास्ट अनन्या पांडे (Ananya Pandey) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने खुद सोशल मीडिया पर इस खबर की जानकारी अपने फैंस से शेयर की है. बस कुछ मिनट पहले ही अनन्या पांडे ने इंसेटाग्राम पर माइक टॉयसन (Mike Tyson) की वेलकम वीडियो शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘नमस्ते टॉयसन, इतिहास में पहली बार, इंडियन स्क्रीन के लिए मास्टर ऑफ द रिंग डायनामाइट माइक टॉयसन #Liger में एंट्री कर रहे हैं.’ यहां देखें पोस्ट.

अनन्या पांडे के अलावा इस फिल्म में मेन लीड निभा रहे विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने भी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हमने आपसे पागलपन का वादा किया था और हम अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं. पहली बार भारतीय पर्दे पर, हमारे सामूहिक ड्रामा #LIGER में शामिल होने आ रहे हैं, बॉक्सिंग के भगवान, द लीजेंड, द बीस्ट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. आयरन माइक टायसन. #नमस्ते टॉयसन.’ यहां देखें पोस्ट.

We promised you Madness!

We are just getting started 🙂

For the first time on Indian Screens. Joining our mass spectacle – #LIGER

The Baddest Man on the Planet

The God of Boxing

The Legend, the Beast, the Greatest of all Time!

IRON MIKE TYSON#NamasteTYSON pic.twitter.com/B8urGcv8HR

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) September 27, 2021