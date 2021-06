करीना कपूर को लेकर ट्विटर पर मचा बवाल, लोग बोले- #BoycottKareenaKhan, जानें पूरा माजरा

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) दूसरी बार मम्मी बनने के बाद एक बार फिर से काम के लिए तैयार हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी पोस्ट के कारण सुर्खियों में रहने वाली 'बेबो' के खिलाफ ट्विटर पर बॉयकॉट (Boycott Kareena Kapoor Khan) करने की मांग उठी है. इसके पीछे की वजह है एक पौराणिक महागाथा में 'सीता' का रोल (Mythological Role of Sita) अदा करना, जिसको लेकर खबरें है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए मेकर्स से मोटी रकम की डिमांड की है. लोगों का कहना है कि करीना इस रोल के लायक नहीं हैं.



दरअसल, हाल ही में एक खबरें सामने आई थी कि 'सीता' के रोल (Mythological Role of Sita) के लिए मेकर्स ने जब करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) से संपर्क किया तो उन्होंने 12 करोड़ मांग रुपये की फीस मांग ली, जबकि करीना इससे पहले अपनी फिल्मों के लिए 6 से 8 करोड़ चार्ज करती थीं.



इन खबरों के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. यूजर्स खबर के स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए करीना को बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं. सीता के रोल के कारण ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट करीना कपूर खान (#BoycottKareenaKhan) ट्रेंड हो रहा है.



WE WANT ONLY HINDU ACTRESS FOR PLAYING MATA SITA ROLE WE WILL NOT ACCEPT HER IN THE ROLE OF MATA SITA AT ALL #BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/DVjyYhN1ka— Manjeet Yadav 🔱🚩 (@manuyadavbjp) June 12, 2021

And she wants to play role of "Sita Mata"..#BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/xkvftfgU5H — Maj Gen (Dr) GD BAKSHI (@OfficiaIBakshi) June 12, 2021

A few years ago, #BoycottKareenaKhan was made the poster girl in the Vishwa Hindu Parishad magazine's 'Love Jihad' campaign!In the editorial of Himachal Pradesh VHP mouthpiece Himalaya Sound, love jihad & conversion to conversion has been made an issue.HinduRashtra needed. pic.twitter.com/yCzBHvbH4g — Satish Kunchpor (@kunchpor) June 12, 2021

She is mother of taimur khan so she can't play the role of maa sita ....#BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/mAr78puVSb — Ranveer shivhare🇮🇳 (@Ranveer7498) June 12, 2021

Bollywood me kya actress khatam ho gye heOhh sorry bollywood he khatam ho gaya.She will be perfect for surphanka's role😉#BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/xwuyXuJ6bG — Harshvardhan Sharma (@harsh_1203) June 12, 2021

लोगों की कहना है कि करीना सीता का किरदार निभाने के लायक नहीं हैं. तो कोई कह रहा है कि वह तैमूर की मां हैं, इसलिए रोल प्ले नहीं कर सकती... तो कोई कह रहा है कि इस रोल के लिए सिर्फ हिन्दू एक्ट्रेस को ही लिया जाना चाहिए.



हालांकि स्पॉटबॉय की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन देते हुए साफ किया कि करीना को फिल्म ऑफर नहीं हुई है. हालांकि इस खबर के बाद भी ट्रोल्स का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है.



वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर खान जल्द ही आमिर खान के साथ ‘लाल सिंह चड्ढा’ में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म सुपरहिट फिल्म 'द फॉरेस्ट गंप' की हिन्दी रीमेक है, जिसमें करीना कपूर खान का भी अहम रोल है. इसके अलावा करीना कपूर के पास दो फिल्में हैं. ‘वीरे दी वेडिंग 2’ और हंसल मेहता की एक फिल्म में काम कर रहीं हैं.