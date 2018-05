If the Govt.Of India cannot earmark three houres if it’s time, they should not bother us giving us #NationalAward. More than 50%of our sweat you take it as entertainment tax,the least you could do is respect the values we hold dear! — resul pookutty (@resulp) May 3, 2018



The Indian Film Industry should come out in open and take a stand against the humilation of National Film Awardees who are going to skip the award ceremony today. Dark day in the history of #NationalFilmAwards

— ashwini chaudhary (@DhoopAshwini) May 3, 2018



Respected @rashtrapatibhvn, 🙏 #NationalAwards are 1 of the few genuine & dignified awards that we in the #FilmIndustry wait for. We work hard for it & expect respect for what we create. Pained to know that u don’t hv time to be with the winners & aren’t presenting all the awards

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 3, 2018



one of the reason the National Film Awards are prestigious is because they are handed by the @rashtrapatibhvn -not a minister. This is a moment of a lifetime for Film makers ; please don’t deprive them of their merit / glory #NationalFilmAwards @smritiirani @Ra_THORe

— rahul dholakia (@rahuldholakia) May 3, 2018

131 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में से सिर्फ 11 को ही राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किए जाने की बात पर पुरस्कार विजेताओं सहित सिने जगत की अन्य हस्तियों ने भी नाराजगी और निराशा जताई है. इस मामले में ऑस्कर विजेता साउंड डिजाइनर रेसुल पूकुट्टी ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि अगर भारत सरकार हमारे सम्मान में अपना तीन घंटे का समय भी नहीं दे सकती तो उन्हें हमें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की जहमत नहीं उठानी चाहिए. हमारे 50 फीसदी से ज्यादा पसीने की कमाई आप मनोरंजन कर के रूप में ले लेते हैं, हमारी जो प्रतिष्ठा है कम से कम उसका तो सम्मान कीजिए.बता दें कि विजेताओं को बुधवार को यह सूचना मिली थी कि पुरस्कार पाने वाले लोगों में से सिर्फ 11 को ही राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा. इसके अलावा बाकी सभी पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी देंगी.लड्डू, धूप और जोड़ी ब्रेकर जैसी फिल्म डायरेक्ट करने वाले फिल्ममेकर अश्विनी चौधरी ने इसे नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के इतिहास का काला दिन कहा है.फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी इस खबर को लेकर दुख जताया है. उन्होंने लिखा कि हम पूरा साल इस अवॉर्ड के लिए मेहनत करते हैं. राष्ट्रपति का इसे देने के लिए समय ना निकाल पाना काफी दुखद है.परजानिया और रईस जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्ममेकर राहुल ढोलकिया ने भी लिखा कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड पाना कलाकारों के लिए लाइफटाइम अनुभव होता है.नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी के लिए सभी विजेता एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं. सभी ने बुधवार को विज्ञान भवन में इवेंट की रिहर्सल प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया था. राम नाथ कोविंद के सिर्फ 11 विजेताओं को पुरस्कार देने की बात पर लगभग 62 कलाकारों ने पुरस्कार समारोह का बायकॉट करने की बात कही है. इस पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हो रहा है.