Kishore Kumar को एलेक्स एलिस ने ऐसे दिया ट्रिब्यूट, गाने के सुर बिगड़े! नहीं हारे हिम्मत, गाया- पल पल दिल...

मुंबई. भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गायक रहे किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी (Kishore Kumar Birth Anniversary) के मौके पर फिल्म इंडस्ट्री और उनकी आवाज के दीवानों ने उन्हें याद किया. किशोर कुमार की बर्थ एनिवर्सरी 4 अगस्त को मनाई गई. इस मौके पर उन्हें उनके फैंस ने अलग-अलग तरीके से याद किया. लेकिन भारत में ब्रिटेन के हाई कमीश्नर एलेक्स एलिस ने उन्हें खास अंदाज में याद किया. इसका एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्हें किशोर कुमार का एक सुपरहिट रोमांटिक गाना गाते हुए देखा जा सकता है.

एलेक्स एलिस (British High Commissioner Of India Alex Ellis) को वीडियो में साल 1973 में आई फिल्म ‘ब्लैकमेल’ का सुपरहिट गाना ‘पल पल दिल के पास’ गाते देखा जा सकता है. 1 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में, एलेक्स इस गाने के बोल पढ़ने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. शुरुआत में वह गाने की धुन पर गुनगुनाते और बोल से बोल मिलाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं.

बाद में, एलेक्स एलिक्स मुस्कुराते हुए और पूरी एकाग्रता के साथ गाना गाते नजर आते हैं. इस प्यारे से वीडियो ने इंटरनेट पर कई लोगों का दिल जीत लिया है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और कई यूजर्स ने उनके स्किल्स से इम्प्रेस हुए. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “उनके जन्मदिन पर, महान किशोर कुमार को मेरी ओर से ट्रिब्यूट.”

On his birthday, here’s my tribute to the great #KishoreKumar pic.twitter.com/GSc9m8wThp

— Alex Ellis (@AlexWEllis) August 4, 2023