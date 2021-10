Bunty Aur Babli 2: सैफ अली और रानी मुखर्जी का फर्स्ट लुक OUT, दिखा मजेदार अंदाज

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बंटी और बबली 2’ (Bunty Aur Babli 2) का टीजर रिलीज होने के बाद अब फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया है. फिल्म में सैफ राकेश उर्फ बंटी के रोल में हैं तो रानी विम्मी उर्फ बबली का रोल प्ले कर रहीं हैं. फिल्म में सैफ का वजन बढ़ा हुआ नजर आने वाला है, इसकी झलक फर्स्ट लुक से मिल गई है. इसके अलावा फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों का इंतजार भी खत्म होने वाला है.

‘बंटी और बबली 2’ के फर्स्ट लुक में रानी मुखर्जी प्रिंटेड फ्लोरल सलवार कुर्ते पहना, उसी प्रिंट का कैप लगाए और कैप के ऊपर सनग्लास लगाए, राजस्थानी कढ़ाई वाला बैग लटकाए, बिंदास नजर आ रही हैं. वहीं दूसरे में सैफ अली खान हाथ में सिलेंडर उठाए खड़े हैं और रानी उनके बढ़े हुए तोंद को इंचटेप से नापती नजर आ रहीं हैं. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है. सैफ और रानी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 19 नवंबर 2021 को रिलीज होने वाली है.

‘BUNTY AUR BABLI 2’: SAIF – RANI FIRST LOOK… #YRF unveils #FirstLook of #SaifAliKhan [as #Rakesh aka #Bunty] and #RaniMukerji [as #Vimmy aka #Babli] in #BuntyAurBabli2… 19 Nov 2021 release. pic.twitter.com/hsEm4LMVN3

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 23, 2021