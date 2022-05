Cannes में लॉन्च हुआ श्याम बेनेगल की 'मुजीब- द मेकिंग ऑफ ए नेशन' का ट्रेलर, इस महान नेता की है बायोपिक

कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2022) के 75वें एडिशन में श्याम बेनेगल के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘मुजीब- द मेकिंग ऑफ ए नेशन’ का ट्रेलर लॉन्च किया गया. खास बात यह है कि इस फिल्म को भारत-बांग्लादेश ने साथ में प्रोड्यूस किया है इसलिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया. यह फिल्म बांग्लादेश राष्ट्रपिता ‘बंगबंधु’ शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक है. इस फिल्म में उनके बचपन से लेकर एक राष्ट्र के निर्माण तक की जर्नी को दिखाया जाएगा.

‘मुजीब – द मेकिंग ऑफ ए नेशन’ (Mujib-The Making of A Nation) को भारत के सबसे पॉपुलर और क्रिएटिव श्याम बेनेगल (Shyam Bengal Film) ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म को भारत और बांग्लादेश के बड़े हिस्से में शूट किया गया. फिल्म का ट्रेलर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके समकक्ष हसन महमुद ने साथ मिलकर लॉन्च किया. उन्होंने बंगबंधु को एनर्जेटिक और ग्रेट एडमिरल बताया.

