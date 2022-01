Chakda Xpress को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर अनुष्का शर्मा, लोग बोले- 'रंग-भाषा सब नकली'

मुंबईः अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के फैन लंबे समय से उनके कमबैक का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में गुरुवार को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी वापसी का ऐलान किया है. अनुष्का शर्मा तीन साल बाद फिर वापसी को तैयार हैं. अनुष्का अपने अगले प्रोजेक्ट ‘चकदा एक्सप्रेस (Chakda Xpress)’ में पूर्व भारतीय कप्तान और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) के किरदार में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस ने गुरुवार को ही फिल्म की पहली झलक शेयर की थी, जिसमें वह क्रिकेट के मैदान में नजर आ रही हैं. अनुष्का को एक क्रिकेटर के रोल में देखने को लेकर जहां कुछ लोग खुश हैं तो कुछ ने एक्ट्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है.

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर अनुष्का शर्मा के लुक, उनके रंग और भाषा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को उनके लुक के लिए ट्रोल किया जा रहा है. कोई उनके सांवले रंग पर सवाल उठा रहा है तो कोई बंगाली बोलने पर. लोगों ने ‘चकदा एक्सप्रेस’ के टीजर पर तरह-तरह के कमेंट किए हैं. यूजर्स का कहना है कि एक्ट्रेस किसी भी एंगल से झूलन गोस्वामी नहीं लग रहीं.

ट्विटर पर चकदा एक्सप्रेस की खूब चर्चा हो रही है. एक्ट्रेस के फैंस जहां उन्हें एक क्रिकेटर के अवतार में देखने को बेताब हैं तो वहीं कुछ का कहना है कि वह अपने रियल अवतार में ही अच्छी लगती हैं. अनुष्का ने चकदा एक्सप्रेस के टीजर में कुछ बंगाली लाइनें बोली हैं, जो बांग्ला बोलने वालों को पसंद नहीं आ रही.

एक ने ‘चकदा एक्सप्रेस’ में अनुष्का के लुक पर कमेंट करते हुए कहा- ‘आधी भी झूलन जैसी नहीं लग रही हैं. ना तो हाइट, ना रं और ना ही भाषा से. उनकी बांग्ला एक्सेंट अजीब लग रहा है.’ वहीं एक और ने लिखा- ‘जैसे वह कह रही हैं, किंतु चिंता ना करो…. लगता है कि फिल्म मेकर्स ने सोचा कि झूलन प्रवासी बंगाली थीं.’ वहीं एक्ट्रेस के एक फैन ने उनके टीजर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- ‘अनुष्का शानदार एक्ट्रेस हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक बंगाली के तौर पर उनके यूं अजीब तरीके से बंगाली बोलने पर मुझे दिक्कत है.’

Man she isn’t even looking half as similar as Jhulan Goswami. Neither in height nor in complexion. Even her Bengali accent is very cringe. https://t.co/TArsrAGWJA

