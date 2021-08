सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने वाले CISF जवान का मोबाइल हुआ जब्त, प्रोटोकॉल उल्लंघन का है आरोप

मुंबईः बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी ‘टाइगर’ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की शूटिंग को लेकर चर्चा में हैं. ‘टाइगर 3’ (Tiger 3) टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म है, जिसमें फिर से सलमान कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की सुपरहिट जोड़ी नजर आने वाली है. सीरीज की 2 फिल्में पहले ही सुपरहिट साबित हुई हैं. फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हाल ही में एक्टर विदेश रवाना हुए हैं. उनके साथ ही कैटरीना भी ‘टाइगर 3’ के लिए रूस रवाना हुई थीं. दोनों कुछ 2-4 दिन पहले ही मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां ड्यूटी में तैनात सीआईएसएफ जवान ने सलमान खान को रोक लिया और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने को कहा.

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने इस घटना का एक वीडियो शेयर किया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग सोशल मीडिया पर सुरक्षाकर्मी के ड्यूटी पर मुस्तैद रहने की प्रशंसा कर रहे हैं. लेकिन, इस बीच सीआईएसएफ जवान सोमनाथ मोहंती का मोबाइल जब्त कर लिया गया है. दरअसल, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अब सोमनाथ इस मुद्दे पर मीडिया से बात ना कर पाएं. रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने को लेकर सोमनाथ मोहंती ने मीडिया से बात की थी.

अधिकारियों का कहना है यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. सोमनाथ मोहंती अब आगे किसी मीडिया हाउस से बात ना करें, इसीलिए उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया है. बता दें, टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस जा रहे सलमान खान को सोमनाथ मोहंती ने एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोक लिया था. एंट्री से पहले सीआईएसएफ जवान ने सुपरस्टार से उनके डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा.

A real gem of news. CISF jawan tells actor Salman Khan, who was trying to skip the line, to get the mandatory security check done at Mumbai airport pic.twitter.com/JK1lP1j2Sz

— Gems Of News (@GemsOfNews) August 21, 2021