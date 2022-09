Raju Srivastav Funeral Live: पंचतत्व में विलीन हुए राजू श्रीवास्तव, नम आंखों से परिजनों और दोस्तों ने दी आखिरी विदाई

राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पहुंच चुका. कॉमेडियन को आखिरी विदाई देने उनके करीबी और दोस्त गम में डूब नजर आए.

Delhi | Mortal remains of comedian #RajuSrivastav being taken to Nigambodh Ghat crematorium for last rites.

He passed away at AIIMS yesterday after being admitted here on August 10 after experiencing chest pain & collapsing while working out at the gym. pic.twitter.com/xosdquZoAY

— ANI (@ANI) September 22, 2022