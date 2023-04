बॉलीवुड की 5 फिल्मों ने दिखाई अपराध की दुनिया, रातों-रात स्टार बन गए गैंगस्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने भी कूटे करोड़ों रुपये

मुंबई. फिल्मों की रंगीन दुनिया हर किसी को अपनी चमक-धमक की ओर खींचती है. फिल्मों में कही गई कहानियां सबसे असरदार होती हैं. हालांकि ये हर बार संभव नहीं कि हर कहानी हर किसी के दिल में उतर जाये. लेकिन फिल्मों का असर समाज और लोगों पर जरूर पड़ता है. इसका सबसे शानदार उदाहरण शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह है. इस फिल्म के लीड किरदार ने लोगों के ऊपर गहरा असर छोड़ा था. सोशल मीडिया पर कई ऐसे इंसीडेंट भी देखने को मिले जिसमें युवाओं ने कबीर सिंह बनने की पूरी कोशिश की.

बॉलीवुड फिल्मों ने जिस भी दुनिया को छुआ फिर वह कभी अनछुई नहीं रही. 80 के दशक में बॉलीवुड ने अंडरवर्ल्ड की कहानियां कहनी शुरू की थी. इसके बाद ये सिलसिला अभी तक नहीं थमा. डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की 1989 में आई फिल्म परिंदा ने गैंगस्टर्स की दुनिया को पहली बार पर्दे पर इस नजाकत के साथ उकेरा कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी. इसके बाद फिल्म मेकर्स ने कई गैंगस्टर्स की जिंदगी पर फिल्में बनाईं और लोगों का दिल जीता.

साथ ही इन फिल्मों के हिट होने के बाद करोड़ों रुपयों की कमाई भी की. आज हम आपको बताते हैं ऐसी 5 फिल्मों जिन्होंने अपराध की दुनिया की सैर कराई. साथ ही कभी गली के गुंडे कहे जाने वाले गैंगस्टर्स भी स्टार बन गए. पूरे देश में लोग इनका नाम जानने लगे. साथ ही इन किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स की भी किस्मत चमक गई.

1-कंपनी (Company 2002): बॉलीवुड के एक अनोखे और बेहद जहीन डायरेक्टर माने जाने वाले रामगोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी को लोगों ने खूब प्यार दिया था. साल 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म में अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय और मोहनलाल के साथ मनीषा कोरायला नजर आईं थीं. करीब 9.5 करोड़ रुपयों के बजट में बनी ये फिल्म सुपरहिट रही थी. फिल्म ने 25 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म की कहानी मुंबई के डॉन छोटा राजन और दाउद अब्राहिम के बीच गैंगवार की झलकियां दिखाती है. लोगों ने भी इस कहानी को खूब पसंद किया.

2-गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs Of Wasseypur): ‘मेरी फिल्म महज 1 हफ्ते में थियेटर्स से उतार दी गई थी क्योंकि दबंग रिलीज होने वाली थी’. ये बात डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कपिल शर्मा शो पर बताई थी. लेकिन सिनेमाघरों से हर फिल्म का फैसला अंतिम नहीं होता. अनुराग कश्यप की कालजयी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आज 10 साल बाद भी उनके करियर की बेहतरीन और पॉपुलर फिल्मों में से एक है. बिहार-झारखंड के लोकट कस्बे में दो गुटों के बीच रंगदारी और वर्चस्व की लड़ाई को दर्शकों के दिल में बिठाने वाली ये फिल्म भी अपराध की दुनिया में ले जाती है. इस फिल्म के किरदारों ने असल जिंदगी के गैंगस्टर्स को भी स्टार बना दिया है.

3-डीडे (D-Day 2013): 2013 में रिलीज हुई फिल्म डीडे 70 और 80 के दशक में मुंबई में डॉन रहे अरुण गावली की जिंदगी से इंस्पायर थी. डायरेक्टर निखिल आडवाणी की इस फिल्म में अर्जुन रामपाल और इरफान खान नजर आए थे. इस फिल्म में अरुण और दाउद इब्राहिम के बीच कैटफाइट और गैंगवार को दिखाया जाता है. साथ ही फिल्म के किरदारों ने भी जान फूंक दी थी. इस फिल्म के बाद लोगों ने अरुण गावली को भी काफी करीब से जाना था.

4-वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई (ONCE UPON A TIME IN MUMBAAI 2010): अजय देवगन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन ने सुल्तान मिर्जा के किरदार में ऐसी जान फूंकी कि आज तक लोग इस फिल्म को भूल नहीं पाये हैं. मुंबई के दो दिग्गज डॉन हाजी मस्तान और दाउद अब्राहिम के बीच शुरू हुई दोस्ती और दुश्मनी की ये कहानी लोगों को अपराध जगत के आसमान पर ले जाती है. इसके बाद अपराध की दुनिया की भयानक मंजर और कलेजा चीरती सच्चाई बयां करती है. जान की कीमत से लेकर ख्वावों की दुनिया की सैर कराने वाली ये फिल्म सुपरहिट रही थी. करीब 35 करोड़ रुपयों से बनी ये फिल्म करीब 85 करोड़ रुपयों की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. साथ ही अजय देवगन के करियर की भी सबसे शानदार फिल्मों में गिनी जाती है.

5-ब्लैक फ्राइडे (Black Friday 2004): अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे आज भी एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है. 20 साल बाद भी इस फिल्म की काफी तारीफ होती है. साल 1993 में हुई मुंबई बम ब्लास्ट की असलियत पर्त दर पर्त खोलने वाली इस फिल्म को भी लोगों ने खूब सराहा था. इस फिल्म की कहानी भी अपराध की दुनिया में ले जाती है.

अगर आप भी अपराध की दुनिया की सैर करना चाहते हैं तो इन फिल्मों को देख सकते हैं.