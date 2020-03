वीडियो शेयर कर बोलीं ड्रीम गर्ल, सोशल डिस्टेंसिंग से बचाए अपनों की जान

View this post on Instagram



My humble request to all Mathura people. Please hear me out. Stay safe, stay home. Wishing you all Navratri and Ram Navmi. घर पे रहिये, आपने परिवार के साथ रहिये। करोना मुक्त भारत के लिये आप सभी का सहयोगीता चाहिए। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। #stayhome #staysafe #stayhealthy #fightforcoronavirus😷