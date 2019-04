Loading...



View this post on Instagram



On the shooting of film chhapaak Deepika Padukone and Vikrant Massey's kissing scene is leaked . . @deepikapadukone @vikrantmassey . . . . Follow @trendytiding for more updates . . . Click the link in the bio to read the complete information . . . #chhapaak #kissingscene #chhapaakkissingscene #leak #chhapaakfilm #chhapaakmovie #movieclips #moviescenes #leakvideo #bollywoodfilms #bollywoodstars #bollywoodquestions #bollywoodquestion #bollywoodstylefile