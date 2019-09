रणवीर सिंह को भूल गईं दीपिका पादुकोण? इवेंट के दौरान हुई ये गलती

Loading...



View this post on Instagram



Deepika : I am a daughter, I am a sister, I am an actor Host : a wife?? Deepika : ohh i forgot that ‍♂. @ranveersingh you should must see this • • • @deepikapadukone #deepikapadukone #ranveersingh #lecture #livelovelaugh #gorgeous #flawlessbeauty #beyondbeauty #beautyqueen #queenofhearts #queenofbollywood #beautiful #bollywood #hollywood #actress #piku #bajiraomastani #mastani #bollywoodactress #hollywoodactress #bollywoodnews #gainlikes #gainfollowers