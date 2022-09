VIDEO: 'ब्रह्मास्त्र' में रणबीर कपूर की मां के रोल में होंगी दीपिका पादुकोण, ये रहा सबूत

‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 1: शिवा’ (Brahmastra Part 1: Shiva) आखिरकार रिलीज हो गई है. फिल्म के पहले पार्ट की कहानी रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के किरदार ‘शिवा’ के इर्द-गिर्द घूमती है. दर्शकों और क्रिटिक्स के बीच फिल्म की जबरदस्त चर्चा है. ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की भी साथ में पहली फिल्म है. हालांकि, ‘ब्रह्मास्त्र’ के लगातार चर्चा में होने की एक और वजह है और वो है, फिल्म में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) जैसे सितारों के कैमियो रोल. जब से ये खबर सामने आई है कि फिल्म में शाहरुख के अलावा दीपिका का भी कैमियो है, हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर फिल्म में उनका किरदार क्या होगा. तो चलिए आपको बताते हैं, उनके रोल के बारे में.

दरअसल, सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपनी गोद में एक बच्चे को दुलारते देखा जा सकता है. इस वीडियो में दीपिका की गोद में जो बच्चा है, वही बड़े होकर शिवा बनता है. यानी, दीपिका फिल्म में ‘शिवा’ की मां के किरदार में हैं, जिसे रणबीर कपूर निभा रहे हैं. यानी साफ है कि फिल्म में दीपिका, रणबीर की मां के रोल में होंगी.

हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी इससे पर्दा नहीं उठाया गया है. दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 2- देव’ (Brahmastra Part 1: Dev) में दीपिका को ही फीमेल लीड एक्ट्रेस के लिए चुना जा सकता है. वहीं दूसरी ओर फिल्म में ‘देव’ की भूमिको को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है. फिलहाल रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन के नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं.

nobody mothers like my mother absolutely i love her so much. couldn’t stop screaming, these few seconds have cured me and given me life pic.twitter.com/GcCyXoEpY5

— amrita era. (@dishaspovs) September 10, 2022