इस महामारी में दीपिका पादुकोण को है लोगों के मेंटल हेल्थ की फिक्र, शेयर किए हेल्पलाइन नंबर्स

फोटो साभार: @DeepikaPadukone instagram

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) डिप्रेशन (Depression) के खिलाफ हमेशा जंग में शामिल होती रही हैं. दीपिका का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को लेकर ज्यादा जागरूकता की जरूरत है. उनका मानना है कि आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और इस संबंध में अधिक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है. अब दीपिका पादुकोण(Deepika Padukone) ऐसे मुश्किल समय में जो लोग मेंटली परेशान हो रहे हैं उनके लिए उन्होंने वैरिफाइड मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर्स शेयर किए हैं. दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने सभी हेल्पलाइन्स नंबर्स शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मैं और मेरे परिवार को मिलाकर लाखों लोग इस वायरस से बचने की कोशिश कर रहे है तो ऐसे में याद रखें हमें इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहना है. याद रखें, आप अकेले नहीं हैं. हम सब साथ हैं.’ दीपिका का कहना है कि हमें मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना चाहिए.आपको बता दें कि दीपिका सोशल मीडिया पर डिप्रेशन और मेंटल हेल्‍थ को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करती रहती हैं. दीपिका पादुकोण ने इसी पिछले साल 21 जून को एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था- Repeat After Me: डिप्रेशन ट्रीट किया जा सकता है. Repeat After Me: डिप्रेशन का इलाज संभव है. Repeat After Me: डिप्रेशन को रोका जा सकता है. The Live Love Laugh Foundation जिसकी फाउंडर दीपिका पादुकोण हैं, लोगों को मानसिक सेहत दुरुस्त रखने के लिए जागरूक करता है. फाउंडेशन की तरफ से मेंटल हेल्थ से जूझने के उपाय भी बताए जाते हैं.दीपिका, शाहरुख खान और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान भी आने वाली है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स होंगे. फैंस दीपिका और शाहरुख को एक बार फिर साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं.