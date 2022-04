दीपिका पादुकोण ने पहली बार दिखाई अपने Bedroom की झलक, फिएट कार की दीवानी हैं एक्ट्रेस

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. हाल ही में एक्ट्रेस को सिनेमा में अपने योगदान और मेंटल हेल्थ को लेकर जागरुक करने के लिए दुबई में आयोजित एक अवॉर्ड्स शो में उन्हें 100 टाइम इम्पैक्ट अवॉर्ड से नवाजा गया. फिटनेस को लेकर जागरूक रहने वाली एक्ट्रेस दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन (Deepika Padukone Ask Me Anything Session) किया. इस दौरान फैंस को अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में जानने समझने का मौका मिला.

दीपिका पादुकोण ने अपने सेशन के दौरान पहली बार अपने बेडरूम की झलक दिखाई. दीपिका ने कहा कि अगर वह एक जगह होती तो वह घर होती. इस जवाब के साथ एक्ट्रेस ने अपने कोजी बेडरुम की झलक दिखाई. बेड पर बैठी हुई दीपिका ने ब्राउन कलर का स्वेटर पहना हुआ है. दीपिका का बेडरुम सिंपल और एलीगेंट है. इसके बाद दीपिका ने बताया कि अगर वह कार होती तो टाइमलेस फिएट प्रीमियर पद्मिनी कार होतीं.

दीपिका को सफेद रंग और हॉट चॉकलेट है पसंद

सेशन के दौरान दीपिका ने बताया कि अगर वह कलर यानी रंग होती तो वह सफेद रंग होती. अगर ड्रिंक होती तो हॉट चॉकलेट होती. इसके साथ अगले क्लिप में एक वीडियो शेयर करके बताया है कि अगर वह कोई मसाला होती तो मिर्च होती. वीडियो क्लिप में एक शख्स को मिर्च खाते दिखाया है. इस तरह से दीपिका ने मजेदार तरीके से अपनी पसंद से फैंस को रुबरू करवाया है.

‘पठान’ का फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार

हाल ही में दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ की शूटिंग कर स्पेन से लौटी हैं. शाहरुख खान के साथ ‘ओम शांति ओम’ से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली दीपिका ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘हैप्पी न्यू ईयर’ करने के बाद एक बार फिर शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी. स्पेन शूट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं.

‘फाइटर’ में पहली बार ऋतिक रोशन संग दीपिका पादुकोण

सिद्धार्थ आनंद के साथ बन रही फिल्म ‘पठान’ अगले साल 25 जनवरी 2023 में रिलीज की जाएगी. ये फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगू में भी एक साथ रिलीज की जाएगी. इसके अलावा सिद्धार्थ की ही एक फिल्म ‘फाइटर’ में दीपिका पहली बार ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगी. इसके अलावा ‘सर्कस’ में भी कैमियो रोल में हैं.

