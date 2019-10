Video: पति रणवीर सिंह की बातें कर रही थीं दीपिका पादुकोण, अचानक घबराकर बोलीं- 'आ तो नहीं गया'

View this post on Instagram



‏" رانفير سينغ خلال تحضيره للدور كل شيء يتغير سيارته و عطره و مشيته و ملابسه، ببساطة أنت ترى عملية التحضير، لو كان يؤدي خلجي فسوف يتحدث و يدخل للمكان كخلجي " - ديبيكا بادكون عن طريقة رانفير سينغ في التحضير للشخصية- Deepika Talking about Ranveer's preparations for a new role : When Ranveer Singh prepare his new role everything will change, his car, perfume , walk and clothes, you can see the operation of his preparations. If he was playing khilji he will talk and walk like him. #deepveer #ranveersingh #deepikapadukone #deepveernews