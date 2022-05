VIDEO: Cannes 2022 में दीपिका पादुकोण ने किया घूमर डांस, उर्वशी-तमन्ना भी दिखीं साथ

दुनिया के टॉप मूवी इवेंट्स में से एक गिने जाने वाले कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 (Cannes Film Festival 2022) का आगाज हो चुका है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने मिलकर किया. भारत के लिए यह इस साल इसलिए खास है, क्योंकि पहली बार इसमें भारत को ‘कंट्री ऑफ ऑनर’ के रूप में शामिल किया गया है. इस ग्रैंड मोमेंट पर इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार मौजूद रहे. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपिका सहित कान्स में पहुंची अन्य एक्ट्रेसेस ने घूमर डांस कर सभी को अपना दीवाना बना लिया.

घूमर डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि राजस्थान के फोक सिंगर मामे खान ने गाना गाकर वहां मौजूद एक्ट्रेसेस से घूमर डांस करने का अनुरोध किया. इस पर पद्मावत में रानी पद्मावती की भूमिका निभाने वाली दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े और उर्वशी रौतेला एक साथ खड़ी होती हैं. फिर मामे खान धुन देना शुरू करते हैं, जिस पर सभी एक्ट्रेसेस थिरकती नजर आती हैं. इस दौरान दीपिका ब्लैक पेंट सूट में नजर आईं, तो वहीं तमन्ना पीले रंग की ड्रेस में और पूजा सफेद रंग की ड्रेस में दिखाई दीं.

#WATCH | Folk singer Mame Khan sings during the inauguration of India Pavilion at the 75th #CannesFilmFestival. Actors Deepika Padukone, Urvashi Rautela, Tamannaah Bhatia and Pooja Hegde dance as he sings. pic.twitter.com/gYSzIrkftn

— ANI (@ANI) May 18, 2022