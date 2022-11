‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 2’ में रणबीर कपूर की मां का किरदार निभाएंगी दीपिका पादुकोण! सोशल मीडिया पर हलचलें हुई तेज

नई दिल्ली- ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 1’ (Brahmastra Part 1) इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है. 9 सितम्बर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही लाखों का बिजनस कर लिया था. रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर ‘ब्रह्मास्त्र’ ने हर दिन कोई नया रिकॉर्ड तोड़ा है. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर ‘ब्रह्मास्त्र’ 4 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है. इस फिल्म की थिएटर रिलीज के बाद से ही इस ट्राइलॉजी के दूसरे पार्ट में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के होने की अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकिन फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होते ही ऑडियंस ने इस बात की पुष्टि कर दी है.

फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने के बाद ये बात साफ है कि इस ट्राइलॉजी के दूसरे पार्ट में दीपिका पादुकोण शिवा का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर की मां के रोल में नजर आएंगी. इस फिल्म का एक सीन ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है. एक फैन ने फिल्म के एक सीन को स्लो मोशन में शेयर किया है. इस क्लिप में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का चेहरा साफ-साफ नजर आ रहा है.

ये वीडियो ट्वीट करते हुए एक फैन लिखते हैं, “ ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट 1’ से दीपिका पादुकोण की झलक”. वहीं दूसरे फैन फिल्म का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखते हैं कि “शायद 3D में फिल्म होने के कारण थिएटर में एक्ट्रेस का चेहरा साफ नजर नहीं आया था…ये दीपिका पादुकोण ही हैं.”

Here is Deepika Padukone’s glimps from bhramastra part one – shiva ❤️ pic.twitter.com/0PWHvSznhp

It wasn’t clear at the cinemas maybe coz of 3D! So, it is Deepika #Brahmastra pic.twitter.com/xLiNQopRv7

— Saaketh Kaashyap (@SaakethKaashyap) November 4, 2022