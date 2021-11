शाहरुख खान की 'Om Shanti Om' के 14 साल पूरे, इस वजह से ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं दीपिका पादुकोण

14 Years Of Om Shanti Om: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने फिल्म इंडस्ट्री में 14 साल पूरे कर लिए हैं. ‘ओम शांति ओम’ (Om Shanti Om) से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ पहली फिल्म की थी. फराह खान के निर्देशन में बनी ‘ओम शांति ओम’ 9 नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शाहरुख, दीपिका के अलावा अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) और किरन खेर (Kirron Kher) भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे. दीपिका के लिए ये फिल्म खास है, इसलिए उनके फैंस फिल्म के साथ-साथ एक्ट्रेस के 14 साल पूरे होने का जश्न सोशल मीडिया पर मना रहे हैं.

शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म सुपरहिट रही थी. पूर्वजन्म पर आधारित लव स्टोरी में दीपिका को फराह खान ने कुछ तरह से पर्दे पर पेश किया था कि बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में शुमार हो गईं. दीपिका को फैंस ने पहली फिल्म से ही हाथो-हाथ ले लिया. इसकी गवाही आज सोशल मीडिया दे रही है. एक्ट्रेस के फैंस ट्विटर पर #14 Years Of Deepika Padukone से ट्वीट कर रहे हैं. हजारों की संख्या में ट्वीट कर फैंस एक्ट्रेस के 14 बरसों के फिल्मी सफर पर बधाई दे रहे हैं. दीपिका पादुकोण के एक फैन ने ट्वीट किया ’23 बॉलीवुड फिल्में, 25 यादगार कैरेक्टर, 2014 से एक एक्ट्रेस, हाईएस्ट पेड फीमेल, मोस्ट वैल्यूड फीमेल एक्ट्रेस, ढेर सारे अवॉर्ड्स और एचीवमेंट, 1 वोमैन: दीपिका पादुकोण’. इसके साथ ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है.

वहीं दूसरे ने लिखा ’14 साल पहले एक स्टार का उदय हुआ था. शाहरुख खान की खूबसूरत हीरोइन से अपने जेनरेशन की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस तक, ये जर्नी हार्ड वर्क और दृढ़ संकल्प की है. आपका भविष्य उज्जवल हो, डियर स्टार’.

In her journey of 14 years Deepika Padukone never failed to ace each and every performance of her, from shanti to malti a long and very successful trip to the top✨#14YearsOfDeepikaPadukone pic.twitter.com/6gzUYGHlVX

— nes (@nesxdp) November 8, 2021