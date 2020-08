RepeatAfterMe ट्विटर पर ट्रेंड, दीपिका पादुकोण के इस पोस्ट पर सवाल उठा रहे लोग?

Self proclaimed mental health expert #Deepika tried very hard to push depression theory right after Sushant's death even without waiting for investigation to conclude and she is hiding now Bollywood is full of fake people #RepeatAfterMe #depression — Bharat Arya (@silentsailor2) August 19, 2020

#RepeatAfterMeShe can fight for George Floyd but c can't for SSRShe can go to JNU but not in SSR's FUNERALShe can do drug parties @karanjoharHouse but she can not go 2 meet SSR FAMILYShe can wish b'day of tapse pannuBut she can not demand justice4SSR pic.twitter.com/BMkF6U6HE0 — Karunakar #JUSTICEFORSUSHANT (@Karunakarjhaji) August 20, 2020

I am cardiac surgeon, bcz I fixed my broken heart Thrice in last couple years. #RepeatAfterMe — Kashi (@being_aarya2) August 19, 2020

Deepika is a depression expert as she suffered a depression bout a decade ago. Similarly I'm a wildlife expert as I suffered a wild monkey bite in class IV. Repeat after me, monkey bite is real.Tell me what expert you became after what you suffered. Use hashtag #RepeatAfterMe.— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) August 19, 2020

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) डिप्रेशन (Depression) को लेकर खुलकर बात करती दिखाई देती हैं. ना सिर्फ इंटरव्यूज में बल्कि सोशल मीडिया (Social Media) पर भी दीपिका डिप्रेशन को लेकर पोस्ट शेयर करती दिखाई देती हैं. वहीं हाल ही में उनके द्वारा डिप्रेशन को लेकर किया गया एक पुराना पोस्ट जबरदस्त सुर्खियों में आ गया है. इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है. वहीं इसके चलते ट्विटर पर #RepeatAfterMe ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है. इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया यूजर्स दीपिका पादुकोण द्वारा कही गई बातों को ट्रोल (Troll) करते दिखाई दे रहे हैं. दीपिका पादुकोण ने इसी साल जून महीने में एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था- 'Repeat After Me: डिप्रेशन ट्रीट किया जा सकता है. Repeat After Me: डिप्रेशन का इलाज संभव है. Repeat After Me: डिप्रेशन को रोका जा सकता है'.दीपिका के एस इस पोस्ट के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने ट्विटर एकाउंट पर Repeat After Me का इस्तेमाल किया. उन्होंने लिखा- Repeat After Me: डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दी. #CBIforShushant #SushantSingRajput #1stStepToSSRJustice'.वहीं इसके बाद #RepeatAfterMe ट्विटर पर जबरदस्त ट्रेंड होता दिखा गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस हैशटैग के साथ दीपिका पादुकोण को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा- 'खुद को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बताने वाली दीपिका ने सुशांत की मौत में डिप्रेशन थ्योरी को साबित करने की पूरी कोशिश की, वो भी बिना जांच पूरी होने का इंतजार किए और अब वो छुप गई हैं. बॉलीवुड फेक लोगों से भरा है. #RepeatAfterMe #depression'एक अन्य यूजर ने दीपिका के पोस्ट पर व्यंग करते हुए पोस्ट किया और लिखा- 'दीपिका डिप्रेशन की एक्सपर्ट हैं क्योंकि एक दशक पहले वो डिप्रेशन से जूझ रही थीं. उसी तरह मैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हूं क्योंकि मैंने क्लास IV में मंकी बाइट को झेला है. Repeat after me मंकी बाइट असली है'. सिर्फ यही नहीं दीपिका के पोस्ट को लेकर ऐसे ही कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और दीपिका को ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं.