How many more children like baby Asifa will be sacrificed at the intersect of religion & politics? How many more children will have to suffer unimaginable crimes before we wake up? I’m disgusted. It’s time for swift action. We owe it to Asifa and to humanity. #justiceforAsifa.

— PRIYANKA (@priyankachopra) April 12, 2018



Does it have 2 b ur own daughter fr u 2 understand? She could’ve been mine. I feel angry as a man, father & a citizen fr failing Asifa. I m sorry my child v didn’t make this country safe enough fr U. I’ll fight fr justice at least fr future kids like u. V mourn u & won’t forget u

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) April 13, 2018



I look at this first as a mother and it’s completely heartbreaking, as a woman I feel rage and as an Indian I am absolutely ashamed ! #JusticeForAsifa https://t.co/DNid9qz9R3

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) April 12, 2018



Inhuman!!! Appalling !!!!! Justice has to has to be served!!!!! #Asifa

— Karan Johar (@karanjohar) April 12, 2018



We have failed as a society! Being a father, I am shaken and filled with anger reading about what happened to a 8 year old kid. My heart goes out to Asifa's family. I refuse to accept we really let THIS happen. Justice has to be served NOW. #JusticeforAsifa

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) April 12, 2018



A child deserves only love irrespective of caste, color, religion. And a rapist deserves only punishment irrespective of caste, color, religion. #Asifa

— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) April 12, 2018

जम्मू-कश्मीर के कठुआ गैंगरेप मामले में सरकार की चुप्पी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है. आम जनता से लेकर अभिनेता तक इसका विरोध कर रहे हैं. एक्टर्स, सिंगर्स, डायरेक्टर्स सभी ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर इस 'भयावह' अपराध के दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की है. फिल्मी सितारों ने ट्वीट कर इस घटना के प्रति अपना रोष व्यक्त किया.प्रियंका चोपड़ा :आसिफा जैसे कितने बच्चों की धर्म और राजनीति के चौराहे पर बली दी जाएगी? हमारे जागने से पहले कितने बच्चों को इससे गुजरना पड़ेगा? मैं बहुत निराश हूं, यह त्वरित कार्रवाई का समय है.कमल हासन :क्या यह समझने के लिए खुद की बेटी होनी चाहिए? वह मेरी हो सकती थी. मैं पुरुष, पिता और नागरिक होने के नाते गुस्से में हूं. मेरी बच्ची मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए देश सुरक्षित नहीं बना पाया. मैं भविष्य में आपके जैसे बच्चों के न्याय के लिए लडूंगा. हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे.ट्विंकल खन्ना :मैंने इसे एक मां की तरह देखा और यह दिल दहला देने वाला है. एक महिला होने के नाते मैं गुस्से में हूं और एक नागरिक होने के नाते पूरी तरह शर्मिंदा हूं.करण जौहर :अमानवीय! भयावह! न्याय होना चाहिए! आसिफाअनुपम खेर :शॉक्ड, दुखी और गुस्सा! माफ करना, आसिफासंजय दत्त :हम एक समाज के रूप में नाकाम रहे हैं. एक पिता होने के नाते, मैं हिल गया हूं और एक आठ साल की बच्ची के बारे में पढ़कर गुस्से में हूं. मेरा दिल आसिफा के परिवार के साथ है, मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूं.आयुष्मान खुराना :जाति, रंग, धर्म के बावजूद बच्चे केवल प्यार के हकदार हैं और एक बलात्कारी को केवल जाति, रंग, धर्म के बारे में सोचे बिना सजा मिलनी चाहिए. आसिफागौरतलब है कि यह बच्ची घोड़े चराने गई थी, जिसे अगवा कर लिया गया और इसके ठीक एक सप्ताह बाद 17 जनवरी को बच्ची का शव कठुआ जिले के रसाना गांव के जंगल में मिला. बच्ची को मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया था और नशीली दवाईयां खिलाकर उसका कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. बॉलीवुड में इस मामले में सबसे पहले अभिनेत्री रिचा चड्ढा ने बेबाकी से अपनी राय रखी थी.