धर्मेंद्र ने खराब सेहत की खबरों पर दिया रिएक्शन, बोले- 'मैं चुप हूं, बीमार नहीं'

मुंबईः दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) ने उनके स्वास्थ्य से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया और अपने प्रशंसकों से ‘‘सकारात्मक’’ सोच रखने को कहा. साथ ही धर्मेंद्र (Dharmendra Deol Health) ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने पर भी जोर दिया. धर्मेंद्र (86) ने अपने ट्विटर हैंडल पर 42 सेकेंड के एक वीडियो (Dharmendra Deol Video) को साझा किया है, जो अब हर तरफ चर्चा में है.

इस वीडियो के जरिए अभिनेता ने अपने फैंस को जानकारी दी कि वह पूरी तरह से ठीक हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने स्वास्थ्य के बारे में मीडिया में चल रही अटकलों पर चुप रहे, लेकिन वह बीमार नहीं हैं. हाल ही में अभिनेता के स्वास्थ्य को लेकर मीडिया में खबरें चल रही थीं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस वीडियो में उन्होंने कहा, ‘‘ मित्रों, सकारात्मक रहिये और सकारात्मक सोचिये. जीवन भी सकारात्मक रहेगा. मैं चुप हूं लेकिन बीमार नहीं. अफवाहें उड़ती रहती हैं.’’ वर्ष 1969 में आई अपनी फिल्म ‘‘आया सावन झूम के’’ के गीत ‘‘बुरा मत सुनो’’ का जिक्र करते हुए अभिनेता ने प्रशसंकों से अपना ख्याल रखने को भी कहा है. वीडियो में धर्मेंद्र का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक लग रहा है.

Friends, With Love to You All 💕. pic.twitter.com/o4mXJSBDyF

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) June 6, 2022