धर्मेंद्र को सता रही सायरा बानो की सेहत की चिंता, वीडियो शेयर कर एक्टर ने मांगी दुआएं

मुंबई: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो (Saira Banu Health) पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं. उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था. उनका सुगर लेवल और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था साथ ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. लेकिन, 5 सितंबर को वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं और उन्हें अपने घर लाया गया. तमाम फैंस के साथ-साथ उनके सेहत की चिंता एक्टर धर्मेंद्र को भी सता रही है. हाल ही में एक्टर ने ट्वीट कर फैंस से सायरा बानो के लिए दुआएं मांगने को कहा है.

धर्मेंद्र (Dharmendra) सायरा बानो और उनके परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं. उन्होंने सायरा बानो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है. कुछ घंटे पहले ही धर्मेंद्र ने सायरा बानो के साथ अपनी फिल्म के एक गाने का वीडियो शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में सायरा की सेहत की चिंता जताते हुए लिखा, ‘हुमा, आप के प्यारे से इस क्लिप से कुछ प्यारी यादें ताजा हो गईं. लेकिन दुख की बात है कि सायरा की तबीयत खराब है. वह आईसीयू में थीं. उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करें.’ यहां देखें धर्मेंद्र का ट्वीट.

pic.twitter.com/o5DWOQvNTB. Huma, aap ke pyaare iss clip se kuchh pyaari yaadein taza ho gain.. but sad to say , Saira is unwell. She was In icu .Pray 🙏 for her fast recovery …

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) September 7, 2021