'लगता नहीं है जी मेरा...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा? फैंस हुए परेशान तो बोले- 'मैं काफी खुश और स्वस्थ हूं'

नई दिल्ली. बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र भले फिल्मों से अभी दूर हैं, लेकिन जल्द पर्दे पर एक बार फिर वो नजर आने वाले हैं. धर्मेंद्र अपने दौर के वो कलाकार हैं, जिनपर हजारों लड़कियां फिदा हो जाती थीं. बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में कमाल करती रही हैं. आज धर्मेंद्र 87 साल के हो चुके हैं और फैंस के साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहते हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा शेयर कर दिया था, जिसके बाद फैंस को उनकी सेहत की चिंता सताने लगी थी. फैंस ने सवाल पूछने शुरू किए तो धर्मेंद्र ने बताया कि वो बिलकुल ठीक हैं. वो खुश भी हैं और स्वस्थ भी.

बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर फैंस को अपना दीवाना बनाए रखते हैं. लेकिन गुरुवार को उन्होंने सैड सॉन्ग ‘लगता नहीं है जी मेरा’ सॉन्ग सुनते हुए एक वीडियो शेयर किया था. इसके कैप्शन में उन्होंने ‘उदासी भरी शाम’ लिखा था. जिसको देखने के बाद फैंस परेशान हो गए थे और उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछने लगे, जिसका जवाब उन्होंने दिया.

धर्मेंद्र ने फैंस के लिए ट्वीट

धर्मेंद्र ने फैंस को चिंता देख रहा नहीं गया और उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘लव यू फ्रेंड्स, लगता नहीं है जी मेरा… माय फेवरेट. मैंने आपके लिए ट्वीट किया… वरना मैं काफी खुश और स्वस्थ हूं. आप सभी के प्यार के साथ…. जीते रहो. आपकी प्यार भरी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद.’

Love you friends, Lagta nahin hai ji mera ….my favourite ❤️ i tweeted it for you ……otherwise i am quite happy and healthy. Something more with love to you all. jeetey raho 🙏 Thanks for your loving response. pic.twitter.com/iQWMMrWTb3

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) April 13, 2023