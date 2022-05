धर्मेंद्र ने फैंस के साथ शेयर की सबसे खूबसूरत याद, बोले- 'बस बेहतर महसूस करने के लिए'

बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र (Dharmendra) के फैंस पिछले दिनों तब चिंतित हो गए थे, जब उन्हें ये खबर लगी कि उनके ‘धरम पाजी’ अस्पताल में भर्ती हैं. 86 साल के धर्मेंद्र को पिछले हफ्ते स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल ले जाया गया था और तबीयत में सुधार होने के बाद धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक्टिव रहने वाले दिग्गज एक्टर ने हाल ही में एक ट्वीट कर अपनी सबसे खूबसूरत यादों में से एक याद को शेयर किया है.

धर्मेंद्र (Dharmendra) उन दिग्गज एक्टर्स में से एक हैं, जो अपनी पुरानों यादों को अक्सर फैंस के साथ शेयर करते हैं. अस्पताल से घर पहुंचने के बाद ‘धरम पाजी’ फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और अपनी पुरानी पोस्ट देखकर यादों को ताजा करने लगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसको उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

धर्मेंद्र ने साल 1966 में आई अपनी फिल्म ‘देवर’ का एक गाने का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ शर्मिला टैगोर नजर आईं थीं. गाने के बोल हैं ‘दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है’. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘बेहतर महसूस करने के लिए, मैंने अपने शुभचिंतकों के पोस्ट देखना शुरू कर दिए और मुझे ये सबसे खूबसूरत याद मिली.’

pic.twitter.com/8TZ7XcoDC6 Just to feel better, I started seeing the posts of my well wishers and i found this most beautiful memory 💝

