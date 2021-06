दिलीप कुमार-मधुबाला के प्यार में जब आई थी दरार, गवाही ने लगाया था रिश्ते में ग्रहण

मुंबई. फिल्मों की तरह हिंदी सिनेमा के कई एक्टर्स के प्यार के किस्से भी बेहद फिल्मी हैं, कुछ लोगों ने इस प्यार को पाया तो कोई चाहकर भी प्यार को नहीं पा पाया. किसी ने प्यार के बाद अपने रिश्ते को नया नाम दिया तो कोई नाम देकर भी रिश्ते को निभा नहीं सका. अधूरी प्रेम कहानियों की जब-जब बात होती है, तब-तब दिलीप कुमार (Dilip Kumar)-मधुबाला (Madhubala) का नाम का जिक्र होता है. मधुबाला दिलीप कुमार को दिल दे बैठी थीं और दिलीप साहब भी एक्ट्रेस को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने रिश्ता खत्म (Dilip Kumar and Madhubala serious relationship broke up) कर लिया.



बॉलीवुड के लीजेंड्री स्टार दिलीप कुमार (Dilip Kumar) और मधुबाला (Madhubala) के प्यार के किस्से आपने खूब सुने होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इतने प्यार के बाद दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों की राहें जुदा हो गईं.



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मधुबाला के पिता को दिलीप साहब पसंद नहीं करते थे और वह नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो. जिस समय दोनों की शादी के चर्चे थे, तब डायरेक्टर बीआर चोपड़ा की फिल्म 'नया दौर' की शूटिंग चल रही थी. फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पूरी भी हो चुकी थी. लेकिन फिल्म के कुछ हिस्से को भोपाल में शूट करना था. लेकिन मधुबाला के पिता ने उन्हें भोपाल भेजने से मना कर दिया, जिसकी वजह से शूटिंग बीच में रुक गई और बीआर चोपड़ा को भारी नुकसान हुआ.



बीआर चोपड़ा को नुकसान हुआ तो मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां पर दिलीप कुमार को गवाही देना थी. उन्होंने सच का साथ दिया और बीआर चोपड़ा के पक्ष में अपना पक्ष रखा. कहते हैं यही गवाही दोनों के रिश्ते के लिए ग्रहण बन गई और दोनों के रिश्ते में दरार आ गई.दोनों ने रिश्ता खत्म हुआ तो दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली और मधुबाला ने भी गुस्से में लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार से शादी कर ली. किशोर कुमार मधुबाला से पहले से ही मोहब्बत करते थे. वह मधुबाला की खूबसूरती के इस कदर दीवाने थे कि, उन्होंने मधुबाला संग शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदल लिया था.