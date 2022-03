इमरान हाशमी ने Selfiee सेट पर काटा Birthday केक, अक्षय कुमार की मौजूदगी में मनाया जन्मदिन

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं. बर्थडे हमेशा ही किसी के लिए खास होता है, लेकिन अगर इसका सेलिब्रेशन फिल्म के सेट पर हो तो एक्टर्स के लिए यादगार पल बन जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ इमरान के साथ भी. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मौजूदगी में ‘सेल्फी’ (Selfiee) की पूरी टीम ने सेट पर इमरान के 43वें जन्मदिन को खास बना दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो इस सेलिब्रेशन के वीडियो में फिल्म के डायरेक्टर राज मेहता (Raj Mehta) भी नजर आ रहे हैं.

इमरान हाशमी इन दिनों फिल्म ‘सेल्फी’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. एक्टर उस वक्त भावुक हो उठे जब उनके को-एक्टर अक्षय कुमार, डायरेक्टर राज मेहता समेत फिल्म ‘सेल्फी’ के सेट पर मौजूद लोगों ने उनके लिए ‘बार-बार दिन ये आए’ गाना गया’. फिल्म के सेट पर पूरे क्रू ने जोरशोर से इमरान का जन्मदिन मनाया और केट कटवाया. धर्मा प्रोडक्शन के ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में इमरान बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

‘सेल्फी’ क्रू ने कहा ‘तुम जियो हजारों साल’

वीडियो में दिख रहा है कि इमरान हाशमी के बगल में अक्षय कुमार खड़े होकर एक बड़ा सा चॉकलेट केक कटवा रहे हैं. केक काटते ही फिल्म के क्रू मेंबर और को-एक्टर मोहम्मद रफी का फेमस गाना ‘बार बार दिन ये आए’ ताली बजाते हुए गाकर इमरान को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं’. इमरान ने अपने जीवन के इस पल को यादगार बनाने के लिए सभी का शुक्रिया कहा और वीडियो को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर पर अपने 43वें बर्थडे को हैप्पिएस्ट बर्थडे बताया.

.@emraanhashmi’s birthday celebrations are in full swing on the sets of #Selfiee! This frame is everyone’s favourite!📸#HappyBirthdayEmraanHashmi pic.twitter.com/M54qk44LOE

— Dharma Productions (@DharmaMovies) March 24, 2022