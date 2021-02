कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, हाल ही में उन्होंने ट्विटर को बैन करने पर अपनी राय रखी है और इस बार उन्होंने अपने मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक भी पहुंचाई है. कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा,' माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी वो बिलकुल मत करना, उस गलती का नाम था माफी. ट्विटर कितनी भी माफी मांगे बिलकुल माफ मत करना. वे भारत में गृह युद्ध के लिए साजिश रच रहे.' अपने ट्वीट के साथ ही कंगना ने #BanTwitterInIndia का भी इस्तेमाल किया है.

Honourable Prime Minister ji jo galti Great warrior Prithaviraj Chauhan ji ne ki thi woh bilkul mat karna .... uss galti ka naam tha maafi...@Twitter kitni bhi maafi mange bilkul maaf mat karna. They conspired for a civil war in India. #BanTwitterInIndia