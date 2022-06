Entertainment Top-5: 'आश्रम 4' के टीजर से शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' तक

‘आश्रम’ के सीजन 4 (Aashram season 4) का टीजर शुक्रवार 3 जून को रिलीज किया गया. इसी दिन से ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘एमएक्स प्लेयर’ पर सीजन 3 की स्ट्रीमिंग शुरू हुई. सीरीज में बाबा निराला का रोल निभाने वाले बॉबी देओल सीजन 4 के टीजर में खुद को कानून से ऊपर बताते नजर आ रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, पिछले लंबे वक्त से फैंस शाहरुख की नई फिल्म, उसके नाम और लुक को लेकर इंतजार कर रहे थे. आज वो इंतजार किंग खान ने खत्म करके फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. निर्देशक एटली के साथ शाहरुख (Shah Rukh Khan collaboration with Atlee) जिस फिल्म में नजर आने वाले हैं, उसका नाम और फिल्म में उनका फर्स्ट लुक रिवील (Jawan Teaser and Shah Rukh Khan First Look) कर दिया है, जिसके देख फैंस अब फिल्म के देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

The Oldest Love Story: बॉलीवुड लीजेंड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) आज कल भले ही बड़े पर्दे से कुछ वक्त के लिए नदारद हों, लेकिन बात जब मां और मां के बारे में कुछ कहने की हो, जब उनकी अच्छाइयों को और मां के साथ बिताए हुए यादों को साझा करने की हो, तब शबाना आजमी उस पल को बेहद हसीन मानती हैं. जी हां, हाल ही में साड़ी पहने, बालों में फूल लगाए, जब शबाना आजमी ‘द ओल्डेस्ट लव स्टोरी (The Oldest Love Story)’ बुक के लॉन्च पर मुख्य अतिथि बनकर आईं, तब सब बस उन्हें देखते रह गए. (पढ़ें पूरी खबर)

सुपरहीरो जॉनर की वेब सीरीज ‘द ब्वॉयज’ (The Boys) में व्यंग्य के साथ-साथ डार्क ह्यूमर और हॉरर का तड़का लगाया गया है. गर्थ एनिस और डेरिक रॉबर्टसन की कॉमिक बुक पर बनी वेब सीरीज ‘द ब्वॉयज’ एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां सुपरहीरो न सिर्फ आम हैं, बल्कि मेगा सेलिब्रिटी हैं. बात यह है कि ये ‘सुपरहीरो’ अच्छे लोग नहीं हैं. वे सत्ता के भूखे हैं. इन ताकतवर लोगों को वॉट (Vought) नाम की एक कंपनी कंट्रोल करती है, जो दुनिया के सबसे बड़े पावर ब्रोकर के रूप में काम करना चाहती है. (पढ़ें पूरी खबर) सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ (Samrat Prithviraj) आज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. लेकिन ‘सम्राट पृथ्वीराज’ के साथ ही साथ आज बॉक्स ऑफिस पर कमल हासन (Kamal Haasan) की ‘विक्रम’ ( Vikram) और अदिवि शेष (Adivi Sesh) की फिल्म ‘मेजर’ ( Major) भी रिलीज हुई. इस महा क्लैश को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट ने इनके कमाई को लेकर अलग-अलग दावा किया है. किसी का कहना है कि अक्षय कुमार की फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाएगी तो किसी का मानना है कि कमल हासन और अदिवि शेष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएंगे. चलिए जाने इस बारे में विस्तार से… (पढ़ें पूरी खबर)

Tags: Entertainment, Entertainment news.