Entertainment Top-5: फिल्म ‘गॉडफादर’ से माधुरी दीक्षित के नए घर तक

बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान (Salman Khan) के बारे में कहा जाता है कि वह यारों के यार हैं. सलमान अपनी दोस्ती नहीं भूलते. हाल ही में एक खबर आई थी कि वह अपने दोस्त व साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘गॉडफादर’ (Godfather) में कैमियो करते नजर आएंगे, लेकिन इस खबर ने तब सुर्खियां बटोरी थी, जब मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि सलमान इस फिल्म के लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

माधुरी दीक्षित ने इन दिनों चर्चा में हैं. हाल में उनकी वेब सीरीज ‘द फेम गेम’ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई. इसमें उनकी अदाकारी की खूब तारीफें हो रही है. इस सीरीज को ऑडियसं से अच्छा रिस्पांस अभी तक मिल रहा है. इस बीच खबर है कि, माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने ने मुंबई में एक नया घर किराए पर लिया है. इसकी तस्वीरें सामने आई हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

भारती सिंह कई सालों से कपिल शर्मा (Bharti Singh Kapil Sharma Friendship) की काफी अच्छी दोस्त हैं. दोनों साथ में कई बार काम किया है. भारती पिछले कई सालों से द ‘कपिल शर्मा शो’ में दिखाई दे रही हैं. कपिल ने जब नेटफ्लिक्स स्पेशल शो ‘कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन येट’ (Kapil Sharma: I’m Not Done Yet) में परफॉर्म किया, तब भारती बतौर फैमिली मेंबर उनके शो में शामिल हुईं. भारती ने हर सुख-दुख में कपिल का साथ दिया और अब उन्होंने खुलासा किया कि कपिल ने बेहतरीन हिम्मत दिखाते हुए अपनी योग्ताओं के दम पर वापसी की है. (पढ़ें पूरी खबर)

दिवंगत सिंगर बप्पी लहरी (Bappi Lahiri) भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और आवाज उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहेंगी. बप्पी दा की यादों को हमेशा के लिए यादगार बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है. जी हां, खबर आ रही है कि बप्पी दा पर बायोपिक बनाने की तैयारी की जा रही है. बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी (Bappa Lahiri) ने संकेत दिया है कि हमें भारत के डिस्को किंग पर एक बायोपिक देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है. (पढ़ें पूरी खबर)

मुंबई. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार अशोक पांडेय द्वारा उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए साल 2019 में दायर एक मामले में सलमान खान को 5 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया है. कोर्ट ने सलमान खान को आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराध के लिए तलब किया है. (पढ़ें पूरी खबर)

