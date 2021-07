ENTERTAINMENT TOP-5: 'नदिया के पार' की एक्ट्रेस सविता बजाज से कॉमेडियन भारती सिंह तक

फिल्म 'नादिया के पार' फेम एक्ट्रेस सविता बजाज (Savita Bajaj) जीवन के बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं. पाई-पाई को मोहताज सविता बजाज ने हाल ही में बताया था कि वह अपनी बीमारियों के साथ आर्थिक तंगी (Financial issues) के वजह से बेहद परेशान हैं. पैसों की तंगी ऐसी की वृद्धाश्रम में भी उन्हें कोई सहारा देने को तैयार नहीं है. अब खबर है कि सविता बजाज की तबीयत और बिगड़ गई है और वह आईसीयू (Savita Bajaj admitted in ICU) में भर्ती हैं. एक्ट्रेस नूपुर अलंकार (Nupur Alankar) ने इसकी पुष्टि की है. (पढ़ें पूरी खबर) टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) जल्द ही फिर से शुरू होने जा रहा है. इस बार के शो में लगभग सारे कलाकार पुराने हैं और कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी टीम के साथ एक इमेज शेयर कर शो के जल्द शुरू होने का ऐलान भी कर दिया है. कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) सहित सभी कलाकार शो के जल्द शुरू होने से बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें एक बात का ही दुख है कि उनकी फीस पहले से कम कर दी गई है. सूत्रों के हवाले से छपी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉमेडी शो के लिए भारती सिंह की फीस 50 प्रतिशत और डांस रियलिटी शो 'डांस दीवाने 3' के लिए फीस 70 प्रतिशत कम कर दी गई है. (पढ़ें पूरी खबर) राज कुंद्रा (Raj Kundra) के पोर्नोग्राफी रैकेट के मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच के मुताबिक मामले की जांच राज कुंद्रा के कई और इंटरनेशनल नामी पॉर्न क्रिमिनल्स के साथ संबंध मिले हैं. क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोर्न धंधे को ऑपरेट करने वाले यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव से संपर्क में था, जो कि राज कुंद्रा के हॉटशॉट्स ऐप की तरह ही Nuefliks स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफार्म चलाता है. (पढ़ें पूरी खबर) बॉलीवुड (Bollywood) एक्टरकी पत्नी मान्यता दत्त आज अपना 43वां जन्मदिन (Manyata Dutt 43th Birthday) मना रही हैं. इस दिन को खास बनाने में न सिर्फ मान्यता के फैंस बल्कि उनके पति ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. मान्यता दत्त के जन्मदिन पर संजू बाबा ने उन्हें बेहद रोमांटिक वीडियो शेयर कर विश किया है. वीडियो के साथ उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा है. (पढ़ें पूरी खबर) करण जौहर (Karan Johar) न केवल अपने निर्देशन कौशल और बॉलीवुड फैशनिस्टा के लिए फेमस हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी चुटीले और मजाकिया टिप्पणियों के लिए भी वह जाने जाते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर वह काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी तस्वीरों और वीडियोज के जरिए सुर्खियों में बने रहते हैं. निर्देशक-निर्माता करण जौहर की इंस्टाग्राम टाइमलाइन हमेशा से पसंदीदा रही है. उनके अकाउंट को देखने के बाद आप न सिर्फ उनके अविश्वसनीय स्टाइल्स देख सकेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि वह शब्दों के साथ कितने शानदार तरीके से खेलते हैं. (पढ़ें पूरी खबर)