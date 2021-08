ENTERTAINMENT TOP-5: नुसरत जहां के मां बनने से कंगना रनौत के बदलते तेवर तक...

बंगाली एक्‍ट्रेस और तृण मूल कांग्रेस (All India Trinamool Congress) की सांसद नुसरत (Nusrat Jahan) जहां, जो प‍िछले कुछ समय से अपनी पर्सनल ज‍िंदगी में आई उथल-पुलथ के ल‍िए सुर्खियों में थीं, मां बन गई हैं. नुसरत बुधवार को ही कोलकाता के अस्‍पताल में भर्ती हो गई थीं. आज सुबह उन्‍होंने बेटे\बेटी को जन्‍म द‍िया है. नुसरत ने आज सुबह ही अपनी अस्‍पताल से एक तस्‍वीर भी शेयर की थी और खुद के लिए सकारात्‍मकता की बात की थी. तस्‍वीर के कैप्शन में लिखा है- ‘डर के ऊपर भरोसा. #positivity #morningvibes’ इसके साथ ही उन्होंने एक रेड हार्ट इमोजी भी पोस्ट किया है. (पढ़ें पूरी खबर)

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) को कुछ खास पसंद नहीं करती हैं. कंगना को कई बार करण जौहर पर सीधा निशाना साधते हुए देखा गया है. लेकिन इसी बीच कंगना ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी. गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने करण जौहर की फिल्म ‘शेरशाह’ (Shershaah) की तारीफ की. कंगना ने कुछ साल पहले ‘कॉफी विद करण’ के एक एपिसोड में करण जौहर पर नेपोटिज्म (Nepotism) का ठेकेदार होने का आरोप लगाया था. (पढ़ें पूरी खबर)

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) इन दिनों अपने परिवार के साथ दुबई में हैं. इस बीच उनकी पत्नी मान्यता दत्त (Maanyata Dutt) सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ अपने परिवार की तस्वीरें शेयर कर रही हैं. मान्यता दत्त ने संजय दत्त और अपने बेटे शहरान की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें संजय दत्त और उनके बेटे दोनों बैसाखी के सहारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. (पढ़ें पूरी खबर)

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस के साथ इंटरैक्शन किया. ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सेशन के दौरान के सोनाक्षी से फैंस ने कई सवाल पूछे और सोनाक्षी ने भी उन्हें सही-सही जवाब देने की कोशिश की. इस दौरान कुछ अजीब सवालों से भी एक्ट्रेस का सामना हुआ लेकिन उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि सवाल करने वाले फैन की बोलती बंद हो गई और लोग हंसने पर मजबूर हो गए. (पढ़ें पूरी खबर)

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena kapoor Khan) ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपने बड़े बेटे तैमूर अली खान की प्यारी सी तस्वीर शेयर की. करीना आजकल अपने दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर की लगातार तस्वीरें शेयर कर रही हैं. जेह के आने के बाद से तैमूर अब बिग ब्वॉय हो गए हैं, इसलिए तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर जाना भी शुरू कर दिया है. करीना द्वारा शेयर की गई तस्वीर में तैमूर अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)