Entertainment Top-5: 'थार' के फर्स्ट लुक से करीना कपूर के बेटे जेह के पहले बर्थडे तक

Film ‘Thar’ First Look Out: अनिल कपूर (Anil Kapoor) और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर (Harshvardhan Kapoor) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘थार (Thar)’ का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. इस फिल्म में अनिल और हर्षवर्धन आमने-सामने होंगे. फिल्म के फर्स्ट लुक को अनिल कपूर और हर्षवर्धन दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. फिल्म से न सिर्फ अनिल कपूर और हर्षवर्धन का लुक सामने आया है, बल्कि फातिमा सना शेख का लुक भी सामने आ चुका है. (पढ़ें पूरी खबर)

सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने इंस्टाग्राम पर जेह अली खान (Jeh Ali Khan) के पहले बर्थडे पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. फोटो में सारा, पापा सैफ अली खान (Saif Ali khan) के साथ अपने भाइयों इब्राहिम अली खान, तैमूर अली खान और नन्हें जेह के साथ नजर आ रही हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Farhan Akhtar and Shibani Dandekar: फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और शिबानी दांडेकर (Shibani Dandekar) शादी के बाद पहली बार साथ नजर आए. शादी के 2 दिन बाद फरहान और शिबानी ने मीडिया के सामने पहली इंटरेक्शन की है, जहां फैंस की निगाहें फरहान की नई नवेली दुल्हनिया पर जा टिकी. दोनों की इस इंटरेक्शन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

नोरा फतेही (Nora Fatehi) एक ग्लोबल स्टार हैं. उन्होंने बीते बुधवार की रात को ‘दुबई एक्सपो 2020’ (Dubai EXPO 2020) में कमाल की परफॉर्मेंस दी. एक्सपो में एक्ट्रेस को देखने के लिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए 30 हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे. नोरा फतेही न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शानदार शख्सियत के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में कई यादगार परफॉर्मेंस दी हैं. एक्ट्रेस के म्यूजिक वीडियो लोगों के बीच खूब मशहूर हुए. नोरा फतेही ने 16 फरवरी को एक्सपो 2020 के ग्लोबल स्टेज पर परफॉर्म किया था. (पढ़ें पूरी खबर)

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की बीवी मीरा राजपूत (Mira Rajput) एक शानदार मां हैं. वे अक्सर अपने बच्चों के साथ नजर आती हैं. वे दो प्यारे बच्चों मीशा और जैन की मां हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट मां और बच्चों के खूबसूरत पलों से भरा पड़ा है. आज सुबह स्टार वाइफ ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें तीनों अपने चमचमाते हुए शूज फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. पोस्ट से ऐसा लग रहा था कि तीनों कहीं जा रहे हैं. अब, उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है. (पढ़ें पूरी खबर)

