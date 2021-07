ENTERTAINMENT TOP-5: फिल्म 'भुज' के दमदार टीजर से KRK पर अर्शी खान के बयान तक...

Bhuj The Pride of India Teaser: मल्टी स्टारर फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj The Pride of India)’ की दमदार टीजर रिलीज हो गया है. देशभक्ति से भरी इस फिल्म में एक्शन-वॉर सीन्स का डबल डोज देखने के मिलने वाला है. फिल्म के टीजर को देखने के बाद लोग इतने इम्प्रेस हैं कि वे जल्द से जल्द इसका ट्रेलर देखना चाहते हैं. फिल्म का ट्रेलर कल यानी 12 जुलाई को आने वाला है. (पढ़ें पूरी खबर) बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में बतौर चैलेंजर एंट्री लेने वालीशो से बाहर आने के भी खबरों में बनी रहती हैं. अर्शी खान, सलमान खान की बहुत इज्जत करती हैं, यह बात बिग बॉस के दौरान उन्होंने कई बार बताई है. ऐसे में सलमान खान को कोई परेशान करे भला ये बात अर्शी खान को कैसे हजम होती. कमाल राशिद खान और सलमान खान के बीच हुए मसले पर एक्ट्रेस ने KRK को सावधान किया है, उन्होंने केआरके को सलमान से तुरंत माफी मांगने को कहा है. (पढ़ें पूरी खबर) क्रिकेटरइन दिनों अथिया शेट्टी के भाई अहान शेट्टी (Ahan Shetty) के साथ लंदन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं. राहुल ने शनिवार को अहान के साथ कई तस्वीरें शेयर की. तस्वीरों में दोनों को लंदन की सड़कों पर टहलते हुए देखा जा सकता है. एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल (Athiya Shetty and Cricketer KL Rahul) के कुछ समय से रिलेशनशिप में होने की अफवाह है. दोनों अक्सर अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक-दूसरे की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, हालांकि, अभी तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट करने की बात नहीं की है. (पढ़ें पूरी खबर) बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) इन दिनों निजी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. उनके पति और फिल्म निर्माता राज कौशल (Raj Kaushal) का 30 जून को निधन हो गया था. 49 साल के राज को हार्ट अटैक आया और अपने छोटे से प्यारे परिवार को वह हमेशा-हमेशा के लिए रोता हुए छोड़ गए. परिवार में पत्नी मंदिरा और उनके दो बच्चे हैं, बेटा वीर और बेटी का नाम तारा है. पति की अंतिम यात्रा में न सिर्फ मंदिरा शामिल हुईं, बल्कि उन्होंने अंतिम संस्कार की सभी रस्मों को भी पूरा किया, जिसको लेकर उनको ट्रोल भी किया गया. राज के जाने के 11 दिनों के बाद आज मंदिरा की एक वीडियो सामने आया है. (पढ़ें पूरी खबर) बॉलीवुड के खिलाड़ीइन दिनों कई फिल्मों को लेकर खबरों में हैं. एक के बाद एक अक्षय की कई फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. एक्टर की मोस्‍ट अवेटेड फिल्‍म 'बेलबॉटम' (Bellbottom) इसी महीने 27 जुलाई को रिलीज होने वाली है. लेकिन अब इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. खबरों की माने तो मेकर्स इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)