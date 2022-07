Entertainment Top-5: ‘गुड लक जैरी’ का नया पोस्टर आया सामने, रोहित शेट्टी से भिड़े प्रतीक सहजपाल!

‘GoodLuck Jerry’ New Poster: जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘गुड लक जैरी’ को लेकर काफी व्यस्त चल रही हैं. हाल ही में इस फिल्म के कुछ पोस्टर्स सामने आए थे, जिसमें जाह्नवी अलग-अलग लुक नजर आई थीं, अब उन्होंने इस फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर कर दिया है, लेकिन इस नए पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि वह बिना किसी से पूछे इसे शेयर कर दिया. (पढ़ें पूरी खबर)

स्टंट बेस्ड रियेलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 (Khatron Ke Khiladi 12) लगातार चर्चा में है. हर रोज शो से जुड़ी कोई न कोई नई खबर सामने आती रहती है. बीते दिनों रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) और जन्नत जुबैर के बीच अनबन की खबर सामने आई थी. एक टास्क के चलते जन्नत, रुबीना पर बरस पड़ीं, जिसके चलते वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं. इसके बाद खबर आई कि बिग बॉस 15 के रनरअप प्रतीक सजपाल (Pratik Sehajpal) ने शो के होस्ट रोहित शेट्टी के साथ ही बहस कर ली. कहा गया कि, उन्होंने रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के साथ गलत तरीके से बात की. हालांकि, अब इन खबरों पर प्रतीक की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है. (पढ़ें पूरी खबर)

Ranveer Singh Kiss to Bear Grylls: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का अंदाज सबसे हटके है. वह जो भी करते हैं, मजेदार, एंटरटेनिंग और क्रेजी होता है. अभिनेता हाल ही में ‘रणवीर वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स’ (Ranveer vs Wild With Bear Grylls) में नजर आए. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुए इस स्पेशल एपिसोड में रणवीर सिंह बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ जंगल में घूमते दिखाई दिए. रणवीर सिंह शो को लेकर जबरदस्त चर्चा में बने हुए हैं. शो से रणवीर सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है. (पढ़ें पूरी खबर)

‘कॉफी विद करण 7’ (Koffee With Karan 7) की शुरुआत रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ करने के बाद करण जौहर (Karan Johar) के शो में अगले मेहमान बॉलीवुड की दो मशहूर एक्ट्रेसेस सारा अली खान और जाह्नवी कपूर (Sara Ali Khan and Janhvi Kapoor) हैं. सारा और जाह्नवी इससे पहले सीजन 6 में भी नजर आ चुकी हैं. सारा अपने पिता सैफ अली खान के साथ शो में आई थीं, और जाह्नवी के साथ अर्जुन कपूर थे. जाह्नवी और अर्जुन का एपिसोड जहां अच्छा था, वहीं सारा और सैफ के बयानों ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं. (पढ़ें पूरी खबर)

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी पीरियड काफी एन्जॉय कर रही हैं. मीडिया रिपोट्स की मानें तो सोनम का अब तीसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है . वह बहुत ही जल्द अपने पति आनंद आहूजा (Anand Ahuja) संग अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगी. इसी बीच खबर है कि मां बनने जा रहीं सोनम कपूर का एक बार फिर से ग्रैंड बेबी शॉवर होने वाला है, जिसे उनके अनिल कपूर मुंबई में आयोजित कर रहे हैं.इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड के कई नामचीन दिग्गज सितारों को शामिल होने का न्यौता दिया है. (पढ़ें पूरी खबर)

