ENTERTAINMENT TOP-5: राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत से श्वेता तिवारी तक...

पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. उन पर अश्लील फिल्म के निर्माण और मोबाइल ऐप के जरिए इसके प्रसार का आरोप है. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरवरी अश्लील फिल्म बनाने और ऐप्स के जरिए उसे अपलोड करने के बारे में खुलासा किया था. हालांकि मुंबई पुलिस ने मामले से जुड़ी और जानकारी हासिल करने के लिए राज कुंद्रा के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुंबई पुलिस के आग्रह को अदालत आस्वीकार कर दिया. (पढ़ें पूरी खबर) टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसइन दिनों कुछ नया करने की सोच रही हैं. श्वेता को हम बहुत जल्द 'शुक्ला V/S त्रिपाठी' (Shukla v/s Tripathi) में देख पाएंगे. इस नई सस्पेंस थ्रिलर शो में श्वेता सीबीआई ऑफिसर की भूमिका निभाने वाली हैं. जाहिर है इस खबर से श्वेता के फैंस बहुत खुश होंगे. एक्ट्रेस आजकल 'खतरों के खिलाड़ी 11' में नजर आ रही हैं. श्वेता इन दिनों अपनी फिगर को लेकर भी चर्चा में बनी हुई हैं. (पढ़ें पूरी खबर) डांसिंग रिएलिटी शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ (Super Dancer Chapter 4) में ‘सुपर से भी ऊपर’ डायलॉग बोल कंटेस्टेंट का मनोबल बढ़ाने वाली जज शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपकमिंग शो में भी नजर नहीं आएंगी. शिल्पा के हस्बैंड की पोर्न फिल्म मामले में गिरफ्तारी का सीधा असर एक्ट्रेस पर पड़ता दिख रहा है. राज कुंद्रा के गिरफ्तारी होते ही शिल्पा के शो से किनारा करने की खबर आई और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) गेस्ट जज की कुर्सी पर नजर आईं. अब अपकमिंग शो में भी शिल्पा नजर नहीं आएंगी, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शो से शिल्पा की छुट्टी हो गई है. हालांकि किसी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. (पढ़ें पूरी खबर) बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की शानदार बॉडी और खूबसूरती देख जहां लड़कियां मर-मिटती थीं वहीं साथ काम करने वाली को-एक्ट्रेस भी उन पर फिदा थीं. जब धर्मेंद्र कई सुपरहिट फिल्में देकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, तो साथ ही उस जमाने की लड़कियों के दिलों पर भी राज किया करते थे. धर्मेंद्र को लेकर कई किस्से भी मशहूर हैं. धर्मेंद्र की इसी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखकर ऋषिकेश मुखर्जी (Hrishikesh Mukherjee) ने फिल्म बनाई ‘गुड्डी’ (Guddi). इस फिल्म में धर्मेंद्र के अपोजिट जया बच्चन (Jaya Bachchan) को लिया. धर्मेंद्र ने अपनी थ्रोबैक फोटो के साथ पोस्ट किया तो फैंस कंफ्यूज हो गए. (पढ़ें पूरी खबर) बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपने 30 साल के लंबे करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं. अपनी शानदार अदाकारी और प्रदर्शन से फैंस को इंप्रेस करने में अजय देवगन हमेशा ही सफल रहे हैं. सिल्वर स्क्रीन के बाद अब अजय देवगन ओटीटी डेब्यू के लिए भी तैयार हैं. अजय क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज 'रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस' (Rudra: The Edge of Darkness) के साथ अपना ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं. वेब सीरीज के टाइटल से पता चलता है कि इस बार अजय देवगन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, बल्की एक अलग ही किरदार निभाते नजर आएंगे. (पढ़ें पूरी खबर)