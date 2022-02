Entertainment Top 5: रवीना टंडन के पिता के निधन से 'हिजाब विवाद' पर सोनम कपूर के रिएक्शन तक

Raveena Tandon Father Ravi Tandon Passed Away: रवीना टंडन के पिता रवि टंडन का आज तड़के सुबह निधन हो गया. वह 85 साल के थे. उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस था. उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. रवीना टंडन ने पिता और फिल्ममेकर रवि टंडन (Raveena Tandon Performs Last Rites Of Fahter Ravi Tandon) का अंतिम संस्कार किया. इसका वीडियो सामने आया है. इस दौरान वह बेहद इमोशनल दिखीं. इस दौरान रवीना के भाई राजीव टंडन और पति अनिल थडान भी इमोनशल दिखाई दिए. (पढ़ें पूरी खबर)

Mouni Roy Video: मौनी रॉय अपने हनीमून ट्रिप से खूबसूरत फोटोज और वीडियो शेयर करने में लगी हैं. एक्ट्रेस ने अब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपने पति सूरज नांबियार (Suraj Nambiar) के साथ बर्फ से ढकी वादियों का आनंद उठाती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में सिचुएशन से मेल खाता म्यूजिक बज रहा है. एक्ट्रेस के फैंस के साथ-साथ सेलेब्स ने कमेंट कर कपल के लिए प्यार जताया है. (पढ़ें पूरी खबर)

Ranveer Singh Deepika Padukone Liplock Kiss: रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम (Ranveer Singh Instagram) पर पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में रणवीर सिंह दीपिका लिपलॉक किस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर करते उन्होंने ‘गहराइयां’ में दीपिका की परफॉर्मेंस की तारीफें की हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

Mrunal Thakur Sucidal Thought: मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur Interview) ने एक इंटरव्यू में अपनी खुलासा किया कि उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आया था, जब उन्होंने चलती ट्रेन से कूदनेके बारे में सोचा. वह लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाने से हताश थी. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार ऑडिशन देती रहीं. (पढ़ें पूरी खबर)

Sonam Kapoor Hijab Controversy: सोनम कपूर ने हिजाब कंट्रोवर्सी पर अपनी सोच जाहिर की है. एक्ट्रेस ने पगड़ी पहने हुए एक पुरुष और हिजाब पहने हुए एक महिला की तस्वीरें शेयर करते हुए सवाल किया था कि पगड़ी अगर एक च्वॉइस हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं? बता दें कि कर्नाटक में कई महिलाओं को हिजाब पहनने की वजह से प्रोटेस्टर्स ने परेशान किया था. गीतकार जावेद अख्तर ने भी हिजाब पहनने की वजह से महिलाओं पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की थी. (पढ़ें पूरी खबर)

