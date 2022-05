Entertainment Top-5: फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' से 'Doctor Strange 2' की कमाई तक

करण जौहर (Karan Johar) लंबे अरसे बाद कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं. 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘ऐ दिल है मुश्किल’ के बाद अब करण जौहर ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ (Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani) को डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) लीड रोल में हैं. अब जाहिर सी बात है कि करण जौहर कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ स्पेशल होना तो तय है. (पढ़ें पूरी खबर)

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (Marvel Cinematic Universe) की नई फिल्म ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस (Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली हॉलीवुड फिल्मों में जगह बना सकती है. हालांकि, सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिली, फिर भी एडवांस बुकिंग का खुमार चढ़ होने की वजह से फिल्म भारत में ओपनिंग वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी हॉलीवुड फिल्म बन गई है. (पढ़ें पूरी खबर)

शहनाज गिल ‘बिग बॉस 13’ के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. शो के बाद उन्होंने अपने बॉडी ट्रांसफोर्मेशन को लेकर सुर्खियां बटोरी थी. उनके ट्रांसफोर्मेशन को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. शहनाज सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की झलके फैंस को तस्वीरों-वीडियो के जरिए दिखाती हैं. (पढ़ें पूरी खबर) मार्वल स्टूडियो (Marvel Studio) की फिल्म ‘डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस’ (Doctor Strange in the Multiverse Of Madness) दुनियाभर छा गई है. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी इस फिल्म का क्रेज छाया हुआ है. इस फिल्म की वजह से ईद पर रिलीज हुई पांच पाकिस्तानी फिल्मों को जबरदस्त नुकसान हुआ है. पाकिस्तानी दर्शक लॉलीवुड की फिल्मों की बजाय ‘डॉक्टर स्ट्रेंज 2’ को अधिक देखना पसंद कर रहे हैं, इसलिए हॉलीवुड की इस फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिल रहा है. इससे लिए एक्टर्स और फिल्ममेकर सदमे में आ गए हैं. (पढ़ें पूरी खबर) उर्फी जावेद (Urfi Javed) काम से ज्यादा अपने अजीबोगरीब स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. ‘बिग बॉस ओटीटी’ फेम का फैशन स्टाइल लोगों को हैरान करने और नेटिजेंस को ट्रोलिंग का मौका देने से कभी नहीं चूकता. अक्सर ही उनके ऐसे फोटोज और वीडियोज सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपना सिर पीटने लगते हैं. अब इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ-साथ उर्फी अपने अनोखे एयरपोर्ट लुक्स को लेकर भी खूब लाइमलाट लूट रही हैं. इस बार भी उर्फी ने कुछ ऐसा ही किया, जब एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. (पढ़ें पूरी खबर)

