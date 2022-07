Entertainment Top-5: गायक भूपिंदर सिंह का निधन, सुष्मिता सेन के सपोर्ट में आए विक्रम भट्ट

Entertainment Top-5: बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर भूपिंदर सिंह (Bhupinder Singh) का निधन हो गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वरिष्ठ गायक भूपिंदर सिंह का मुंबई के अस्पताल में निधन हुआ. इस बात की जानकारी भूपिंदर सिंह की पत्नी मिताली सिंह ने दी. उनकी पत्नी ने बताया, ‘वह कुछ समय से मूत्र संबंधी समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य जटिलताओं से पीड़ित थे.’ इस खबर के सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में, एक्ट्रेस का रोहमन शॉल के साथ ब्रेकअप हुआ था, और अब उनका नाम बिजनेसमैन ललित मोदी (Lalit Modi) के साथ जुड़ चुका है. सुष्मिता और ललित मोदी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इन दोनों की डेटिंग के चर्चे जमकर हो रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

The Death Of Bruce Lee: साल 1973 में मार्शल आर्ट सुपरस्टार और निर्देशक ब्रूस ली रोज प्रसिद्धि के नए मुकाम छू रहे थे. उनकी अगली फिल्म ‘एंटर द ड्रैगन’ में पहली बार एक चीनी-अमेरिकी अभिनेता हॉलीवुड फिल्म में मुख्य भूमिका में था. उन्हें पूरे विश्व में स्टारडम की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिलीज से एक महीने पहले, ब्रूस ली की 32 साल की उम्र में हांगकांग में रहस्यमय हालातों में मृत्यु हो गई. ब्रूस ली की 49वीं पुण्यतिथि पर इस रहस्‍य की पड़ताल करते नजर आएंगे एकेडमी अवॉर्ड नॉमिनी और एमी अवॉर्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न. ‘The Death Of Bruce Lee’ इस बुधवार यानी 20 जुलाई को रात 9 बजे History TV18 पर प्रसार‍ित की जाएगी. (पढ़ें पूरी खबर)

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर ब्रह्मास्त्र का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को लेकर लंबे समय से बज बना हुआ है. अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) द्वारा निर्देशित, यह फिल्म इस साल 9 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म में पहली बार आलिया और रणबीर की जोड़ी दिखाई देगी, जिसे लेकर फैंस खासे उत्साहित हैं. आलिया और रणबीर के अलावा, ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी मुख्य भूमिकाओं में होंगे. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) भी कैमियो करती नजर आने वाली हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र (Brahmastra)’ का पहला गाना ‘केसरिया (Kesariya)’ हाल ही में रिलीज किया गया था. इस गानों को काफी पसंद किया गया और रिलीज होते ही इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. यूट्यूब पर अब तक इस गाने के वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लेकिन अब इस पर चोरी के आरोप लगने लगे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

