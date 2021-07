Rudra: The Edge Of Darkness: ईशा देओल का डिजिटल डेब्यू, अजय देवगन संग आएंगी नजर

(फोटो साभार:Esha Deol/Tweet)

(फोटो साभार:Esha Deol/Tweet)

(फोटो साभार:Esha Deol/Tweet)

बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) और हेमामालिनी (Hemamalini) की बेटी ईशा देओल (Esha Deol) जल्द ही डिजिटल डेब्यू करने वाली हैं. इसकी जानकारी खुद ईशा ने सोशल मीडिया पर दी है. अजय देवगन की अपकमिंग सीरीज ‘रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस’ (Rudra:The Edge Of Darkness) में काम करने जा रही हैं. लंबे समय से गायब ईशा इस वेब सीरीज से एक्टिंग की दुनिया में कमबैक कर रही हैं. इस सीरीज में ईशा, अजय देवगन की गर्लफ्रेंड के रोल में दिखने वाली हैं. ईशा देओल ने अपनी एक फोटो ट्वीट कर लिखा-‘रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस’ (Rudra:The Edge Of Darkness) मेरा वेब सीरीज डेब्यू है और वो भी मेरी कई फिल्मों में को स्टार रहे अजय देवगन जैसे शानदार एक्टर के साथ’.ईशा देओल इस सीरीज में काम कर के बहुत खुश हैं. लंबे समय बाद अजय देवगन के साथ काम करने का मौका मिला है. ईशा के इस सीरीज में काम करने को लेकर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी ट्वीट किया है. तरण के ट्वीट को रिट्वीट पर ईशा ने उनका आभार जताया है.ईशा देओल इससे पहले भी अजय देवगन के साथ फिल्म युवा (Yuva), काल (Kaal), ‘मैं ऐसा ही हूं’ (Main Aisa Hi Hoon) में काम कर चुकी हैं. ईशा ने खुद बताया है कि 15 साल में चौथी बार अजय के साथ काम करने जा रही हैं.‘रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस’ (Rudra:The Edge Of Darkness) ब्रिटिश साइकोलॉजिक क्राइम ड्रामा सीरीज ‘लूथर’ का हिंदी वर्जन है. इस सीरीज को भारतीय परिवेश के मुताबिक फिल्माया गया है. डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी.इसके अलावा भी अजय देगवन की एक और चर्चित फिल्म भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पर 13 अगस्त 2021 को रिलीज की जाएगी. इस फिल्म का ट्रेलर 12 जुलाई 2021 रिलीज किया जाएगा. अजय देवगन की देशभक्ति और एक्शन से भरी फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' के लिए दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे हैं.