श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) की नई फिल्‍म ‘कौन प्रवीन तांबे’ (Kaun Pravin Tambe?) ओटीटी पर र‍िलीज हो चुकी है और इस फिल्‍म को दर्शकों से लेकर समीक्षकों तक, सभी से तारीफें भी म‍िल रही हैं. फिल्‍म में श्रेयस क्रिकेटर प्रवीण तांबे (Cricket Pravin Tambe) के क‍िरदार में नजर आ रहे हैं. ये पहला मौका नहीं है जब श्रेयस पर्दे पर क्रिकेटर बने हैं. उनकी डेब्‍यू फिल्‍म ‘इकबाल’ (Iqbaal) भी क्रिकेट के इर्द-ग‍िर्द रची कहानी थी, ज‍िसने श्रेयस तलपड़े को रातों-रात स्‍टार बना द‍िया था. ‘इकबाल’ के बाद श्रेयस अपनी नई फिल्‍म में फिर से क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फिल्‍म उनके लिए कई मायनों में अलग है. श्रेयस ने News18 Digital से खास बातचीत में बताया कि करियर के इस पड़ाव पर जब सब कुछ उतना अच्‍छा नहीं है और कई लोग ये मान चुके हैं कि ‘उनका फिल्‍मी सफर बस इतना ही था’, ऐसे में ‘कौन प्रवीण तांबे’ उनके ल‍िए बेहद खास हो जाती है. श्रेयस ने ये भी कहा कि लोग कहने लगे कि ‘अगली गोलमाल आएगी तो मुझे का काम मि‍लेगा नहीं तो क्‍या करेंगे ? वगैरह वगैरह… ‘

श्रेयस तलपड़े की फिल्‍म ‘कौन प्रवीण तांबे’ ड‍िज्‍नी प्‍लस होटस्‍टार पर र‍िलीज हुई है. ‘कौन प्रवीण तांबे’ और ‘इकबाल’ की तैयारी में अंतर पर बात करते हुए श्रेयस ने कहा, ‘इकबाल एक काल्‍पनिक कहानी थी. जबकि कौन प्रवीण तांबे एक सच्‍ची कहानी है. उस समय जब मैंने इकबाल की थी तो मेरे ऊपर कोई बैगेज नहीं था. एक नया लड़का था, मुझे बस अपने आप को प्रूव करना था, अच्‍छा करना था. ऐसा हुआ भी और मेरा करियर शुरू हो गया.’

लोगों ने समझ ल‍िया कि मेरा करियर खत्‍म

श्रेयस आगे कहते हैं, ‘लेकिन अब वो समय है, जब मेरा करियर बहुत अच्‍छा नहीं चल रहा है. ज्‍यादातर लोगों ने मुझे बेकार समझ ल‍िया कि ‘हो गया बस इनका, इतना ही करियर था या गोलमाल वापस आएगी तो इनका मौका म‍िलेगा… नहीं तो क्‍या करेंगे. वगैरह वगैरह…. ‘ तो ऐसे में मेरे ल‍िए बहुत जरूरी है कि मैं इन बातों पर ध्‍यान न देते हुए अपना फोकस रखूं और अच्‍छा काम करूं. ‘कौन प्रवीण तांबे’ करते हुए मेरे ऊपर सबसे बड़ी ज‍िम्‍मेदारी ये थी कि मैं ज‍िस शख्‍स की कहानी कह रहा हूं उनकी उम्‍मीदों पर खरा उतरूं. वो अपनी कहानी कहने की ज‍िम्‍मेदारी मुझे दे रहे हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि मैं वो कहानी दर्शकों तक सही तरीके से पहुंचा सकूं. मेरी कोशिश थी कि जब वो और उनका परिवार ये कहानी देखें तो उन्‍हें गर्व हो.

श्रेयस ने कहा, ‘इकबाल के वक्‍त भी मैंने काफी प्रैक्टिस की थी. लेकिन जब आप मैच खेलते हैं तो आप उसे खेल की तरह खेलते हैं और वो एक टाइम के बाद खत्‍म हो जाता है. लेकिन शूटिंग वैसे नहीं होती. आप एक ही चीज बार-बार करते हैं. तब मुझे याद है कि मैं 10-10 ओवर एक साथ करता था. जब ‘कौन प्रवीण तांबे’ के ल‍िए मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे अपने अनुभव से काफी सहायता म‍िली. ‘इकबाल’ के वक्‍त मैं 30 साल का था अब मैं 45 साल का हूं. तो इन सारी बातों का भी ध्‍यान रखना पड़ा. मुझे इस बात पर ध्‍यान देना था कि मैं अपना स्‍टेम‍िना कैसे बनाए रखूं.’

अपनी कहानी पर्दे पर देख भावुक हुए प्रवीण तांबे

आपको बता दें कि क्रिकेटर प्रवीण तांबे ने अपनी आईपीएल की टीम केकेआर के साथ इस फिल्‍म की स्‍क्रीन‍िंग की और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. इस स्‍क्रीनिंग में प्रवीण फिल्‍म देखने के बाद काफी इमोशनल होते हुए नजर आए. श्रेयस तलपड़े ने बताया कि स्‍क्रीन‍िंग के बाद प्रवीण ने उन्‍हें मैसेज किया, ‘आप फिल्‍म में शानदार थे.’ एक्‍टर ने कहा, ‘मेरे ल‍िए उनका ये र‍िएक्‍शन बहुत मायने रखता है.’

Scenes from last night as the boys watched the inspiring #KaunPravinTambe at a special screening by @DisneyPlusHS! @legytambe #KKRHaiTaiyaar #IPL2022 pic.twitter.com/LKjABXk1Qj

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 1, 2022