मशहूर पेंटर ललिता आजमी का निधन, आमिर खान की फिल्म में निभाया था कैमियो रोल, दिग्गज कलाकारों ने जताया शोक

मुंबई. भारतीय लेखक दिवंगत गुरु दत्त की बहन और प्रसिद्ध कलाकार ललिता लाजमी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया. एक स्व-शिक्षित कलाकार, ललिता ने आमिर खान अभिनीत 2007 की फिल्म तारे जमीन पर में एक छोटी भूमिका निभाई थी और सुपरस्टार ने इसमें एक कला शिक्षक की भूमिका में नजर आईं थीं. जहांगीर निकोल्सन आर्ट फाउंडेशन ने ललिता लाजमी के निधन की खबर सोशल मीडिया पर साझा की. ललिता और उनकी रचना की एक पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, कलाकार ललिता लाजमी के निधन की खबर से हमें गहरा दुख हुआ है. लाजमी शास्त्रीय नृत्य में गहरी रुचि रखने वाली एक खुद से सीखी हुई कलाकार थीं.

With Profound grief and sorrow NGMA, Mumbai, Ministry of Culture, Government of India shares the news of demise of veteran artist and printmaker Smt. Lalitha Lajmi who left for heavenly abode this morning(13.02.2023).

Our Deepest Condolences. RIP pic.twitter.com/TIrEmZjAHn

— National Gallery of Modern Art New Delhi (@ngma_delhi) February 13, 2023