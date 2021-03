फैन ने प्रियंका चोपड़ा से पूछा- आपकी अगली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है, एक्ट्रेस ने दिया यह जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने ट्विटर पर #AskPCJ सेशन की मेजबानी की, जहां उन्होंने खुलकर अपने फैंस के सवालों का खुलकर जवाब दिया. एक्ट्रेस इस समय अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं. एक फैन द्वारा पूछा गया था कि वह फिर से बॉलीवुड फिल्म में कब दिखाई देंगी? उनसे पूछा गया था कि, ‘आपकी अगली बॉलीवुड फिल्म कौन है?’ प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी खुलासा करने की बजाय पीसी ने उन्हें जवाब में एक टाइमलाइन दी, ‘नेक्स्ट ईयर!!!’एक्ट्रेस को हाल ही में रमिन बहारानी की फिल्म ‘द व्हाइट टाइगर (The White Tiger)’ में देखा गया था, जिसे 93 वें ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीनप्ले श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है. प्रियंका ने इस मूवी में अमेरिका की पहली भारतीय अप्रवासी महिला ‘पिंकी मैडम’ की भूमिका निभाई थी. इसमें प्रियंका के अपोजिट एक्टर राजकुमार राव ने एक्टिंग की थी, उन्होंने फिल्म में अशोक का कैरेक्टर प्ले किया है.प्रियंका इस समय विदेश में कई प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में बिजी हैं. वे अगली बार सैम ह्यूगन और सेलीन डिऑन के अपोजिट रोमांटिक ड्रामा टेक्स्ट में लीड रोल करेंगी. साथ ही साथ उन्हें ‘मैट्रिक्स’ नाम की फिल्म में अनडिस्क्लोज्ड रोल के लिए कास्ट की गई है.वह अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज सिटाडेल में रिचर्ड मैडेन के साथ काम करने जा रही हैं, और बैरी लेविंसन की ‘शीला’ में आध्यात्मिक गुरु मां आनंद शीला का रोल करेंगी. इस फिल्म का प्रोडक्शन अमेजन स्टूडियो कर रहा है.प्रियंका चोपड़ा आखिरी बार शोनाली बोस की ‘द स्काई इज़ पिंक (The Sky Is Pink)’ में दिखाई दी थीं, जिसमें फरहान अख्तर और ज़ायरा वसीम भी लीड रोल में थीं. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली. प्रियंका ने लंदन में 10 जनवरी 2021 को अपनी आगामी हॉलीवुड फिल्म ‘टेक्स्ट फॉर यू (Text for You)’ की शूटिंग पूरी कर ली है. जेम्स स्ट्रॉस (James Strouse) निर्देशित यह रोमांटिक फिल्म वर्ष 2016 में जर्मन भाषा में आई सुपरहिट फिल्म ‘एसएमएस फर डिच’ से प्रभावित है जो सोफी क्रामर की इसी नाम से आए नॉवेल पर बेस्ड थी.