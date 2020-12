क्या तीसरी बार पिता बनने वाले हैं शाहिद कपूर? जानें क्या बोलीं पत्नी मीरा राजपूत...

View this post on Instagram A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor)

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. मीरा राजपूत भले ही बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन लाइमलाइट में हमेशा ही बनी रहती हैं. पति शाहिद कपूर की ही तरह मीरा राजपूत (Mira Rajput Instagram) भी काफी पॉपुलर हैं. हाल ही में मीरा राजपूत इंस्टाग्राम पर फैन्स से मुखातिब हुईं थीं, जहां उनके फैंस ने उनसे कई सवाल पूछे. इस दौरान कुछ लोगों ने मीरा राजपूत से काफी पर्सनल सवाल भी किए. एक यूजर ने तो मीरा राजपूत से उनसे तीसरी बार मां बनने को लेकर भी सवाल पूछ लिया और खास बात ये थी कि मीरा ने भी उनके इस सवाल का जवाब दिया. मीरा राजपूत ने यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा- नहीं.तीसरी बार मां बनने के सवाल का जवाब देते हुए मीरा राजपूत ने हंसी के एक्सप्रेशन वाला इमोजी भी पोस्ट किया. वहीं कुछ यूजर्स ने मीरा राजपूत से उनके बॉलीवुड में एंट्री को लेकर सवाल किया और इसके जवाब में भी मीरा ने ना ही कहा. वहीं कुछ यूजर्स ने मीरा राजपूत से उनकी फेवरेट डिश, फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशंस जैसे सवाल भी पूछे. मीरा राजपूत के फैंस ने उनसे Ask Me Anything सेशन के तहत ये सवाल पूछे. मीरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इन सवालों के जवाब शेयर किए हैं.मालूम हो कि मीरा राजपूत और शाहिद कपूर के दो बच्चे हैं. दोनों की एक बेटी और एक बेटा है. वैसे तो मीरा राजपूत फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन कैमरा फेसिंग में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती. अक्सर ही सोशल मीडिया पर वह अपने वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिससे पता चलता है वह काफी कैमरा फ्रेंडली हैं. यही नहीं, मीरा राजपूत ने 2018 में एक एंटी एजिंग क्रीम का ऐड भी शूट किया था. मीरा राजपूत और शाहिद कपूर की 2015 में शादी हुई थी. दोनों की उम्र में 13 साल का फर्क है. दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री की बेस्ट जोड़ी में गिनी जाती है.