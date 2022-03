शिबानी दांडेकर से नजरें नहीं हटा पा रहे फरहान अख्तर, कहा- 'मैं यू हीं बस देखता रहूं'

फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और शिबानी दांडेकर (Shibani Dandekar) 19 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गए थे और ये दोनों फिलहाल बॉलीवुड के नए फेवरेट कपल्स में शामिल हैं. शादी के बाद से दोनों ही अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं. आज बुधवार को फरहान ने इंस्टाग्राम पर शिबानी के साथ उनकी शादी के दिन की एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों एक-दूसरे के साथ काफी खुश और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं.

तस्वीर में फरहान अख्तर अपनी पत्नी से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “तुम हंसती रहो बस यू हीं, मैं यू हीं बस देखता रहूं @shibanidandekar (sic).” पति की तरफ से किए गए इस पोस्ट से शिबानी दांडेकर भी काफी खुश नजर आ रही हैं. उन्होंने पोस्ट का रिप्लाई देते हुए लिखा, “Love you … Thank you for filling my life with love and laughter (लव यू .. मेरे जीवन को प्यार और हंसी से भरने के लिए शुक्रिया.)”

(फोटो साभार : Instagram @faroutakhtar)

साल 2018 से साथ है ये कपल

शिबानी और फरहान ने एक दूसरे को साल 2018 में डेट करना शुरू कर दिया था. दोनों लिव-इन में भी रहे. इसके बाद दोनों ने खंडाला के फार्म हाउस पर 19 फरवरी को शादी कर ली. शादी के बाद इस कपल ने अपने दोस्तों के लिए पार्टी भी रखी थी, जिसमें ऋतिक रोशन, रिया चक्रवर्ती, गौरव कपूर, समीर कोचर, मोनिका डोगरा, शंकर महादेवन और एहसान नूरानी जैसे सेलेब्स शामिल हुए थे.

बिना फेरे या निकाह के शादी

शादी में शिबानी का वेडिंग लुक काफी सुर्खियों में रहा. ब्राइडल लुक के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो है उनकी शादी, क्योंकि इस शादी में न तो निकाह पढ़ा गया और न ही फेरे लिए गए. इस कपल का कहना है कि ये शादी कसमों, वादों और दिल के जुड़ने से हुई है. बता दें कि शिबानी से शादी से पहले फरहान अख्तर ने अधुना से शादी की थी. उनकी ये शादी 16 साल चली और फिर दोनों ने तलाक ले लिया. फरहान और अधुना की दो बेटियां शाक्या और अकीरा हैं.

