VIDEOS: शाहरुख खान ने वेन रूनी की तुलना Pathaan से की, पूर्व फुटबॉलर के साथ दिया DDLJ पोज

नई दिल्ली: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल का लुत्फ उठाने के लिए कतर पहुंचे. उन्होंने फाइनल मैच से पहले फिल्म ‘पठान’ का प्रचार किया. उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर वेन रूनी के साथ ‘पठान’ को लेकर चर्चा की. एक्टर ने वेन रूनी से मजाक में कहा कि उन्हें उनसे फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ के मशहूर स्टाइल की प्रेरणा मिली थी.

वेन रूनी ने शाहरुख से उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा, ‘पठान कौन है? क्या वह फुटबॉल में किसी के समान है?’ शाहरुख ने जवाब दिया, ‘मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप यहां हैं. ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा कि ‘पठान’ कौन है. ‘पठान’ वह व्यक्ति है जिसे आप अंतिम समय में कॉल करते हैं, जब आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा होता है.’

He is so warm ❤️‍pic.twitter.com/MqNJG9pQkd

— MAHA SRK FAN (@MahaanSRK) December 18, 2022